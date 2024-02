Ônibus do Real Madrid se envolve em acidente no trajeto a Leipzig; time não pôde voar devido a greve

A viagem, então, ficou ainda mais dramática. O ônibus que levava o elenco merengue de milhões de dólares se envolveu em batida no decorrer do percurso, no trecho entre Eichelborn e Nohra. Segundo o jornal alemão Bild, um carro se aproximou do veículo espanhol a fim de registrar imagens. O motorista, no entanto, perdeu o controle e acabou colidindo com o ônibus dos espanhóis, atrasando a viagem.

O carro particular teve seu retrovisor quebrado, sem qualquer dano ao ônibus do clube espanhol. Os jogadores não sentiram o impacto da batida. Foi leve, de acordo com informações do clube.