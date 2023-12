Real Madrid x Granada: onde assistir, horário e escalações das equipes

O Real Madrid recebe o Granada neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, válida pela 15ª rodada da La Liga (Campeonato Espanhol). O time de Vini Jr, Rodrygo e Bellingham busca uma vitória para se isolar na liderança da competição, enquanto a equipe visitante vai tentar surpreender fora de casa para ter chances de sair da zona de rebaixamento.

O Real Madrid tem 35 pontos, empatado com o Girona, mas lidera a competição no saldo de gols (22 contra 15). O Granada está na penúltima posição, com apenas sete pontos, a três do Mallorca, primeiro time fora da zona de rebaixamento. A equipe venceu apenas uma vez no campeonato e não sabe o que é vitória desde agosto.

Real Madrid e Granada se enfrentam pelo Campeonato Espanhol. Foto: Arte/Estadão

REAL MADRID X GRANADA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO ESPANHOL

LOCAL : Madri, Espanha.

: Madri, Espanha. ESTÁDIO : Santiago Bernabéu.

: Santiago Bernabéu. DATA : 02/12/2023 (quarta-feira).

: 02/12/2023 (quarta-feira). HORÁRIO: 14h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR REAL MADRID E GRANADA AO VIVO

ESPN (TV fechada)

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES DE REAL MADRID E GRANADA

REAL MADRID : Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba e Mendy; Kroos, Ceballos, Valverde e Bellingham; Rodrygo, Joselu. Técnico : Carlo Ancelotti.

: Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba e Mendy; Kroos, Ceballos, Valverde e Bellingham; Rodrygo, Joselu. : Carlo Ancelotti. GRANADA: André Ferreira; Wilson Manafá, Raúl Torrente, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Bryan Zaragoza, Gumbau, Myrto Uzuni, Gonzalo Villar, Carreras; Lucas Boyé Técnico: Paco López.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE REAL MADRID E GRANADA