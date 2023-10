O Red Bull Bragantino está se firmando cada vez mais como vice-líder do Brasileirão. Na noite deste domingo, no encerramento da 28ª rodada, o time paulista recebeu e venceu o Fluminense, pelo placar de 1 a 0, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O rival, que está com a cabeça na final da Libertadores contra o Boca Junior, em novembro, viu Eduardo Sasha, de pênalti, marcar o único gol do jogo.