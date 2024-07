Red Bull Bragantino x Fluminense no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Em bom momento, o Fluminense quer continuar a reação no Brasileirão neste domingo, 28, quando visita o Red Bull Bragantino, às 11 horas (horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 20ª rodada.

A tarefa não será fácil. O Red Bull Bragantino vem animado pela classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana, sobre o Barcelona, do Equador. No Brasileirão, o time tem 25 pontos e duas partidas a menos, na briga por uma vaga no G-6.

PUBLICIDADE O português Pedro Caixinha tem problemas para escalar o Red Bull Bragantino. Por problemas físicos, o zagueiro Pedro Henrique, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, o volante Jadsom e o atacante Eduardo Sasha são desfalques. Já o goleiro Cleiton cumpre suspensão pela expulsão diante do Athletico-PR. Ainda na zona de rebaixamento, em penúltimo lugar, o Fluminense defende uma invencibilidade de três rodadas e vem de duas vitórias seguidas. Com 14 pontos, o time tricolor tem uma partida a menos.

Mano Menezes tem algumas dúvidas para escalar o Fluminense, mas deve manter a base que iniciou na vitória sobre o Palmeiras, por 1 a 0. Baixa certa é o volante Thiago Santos, que atuou como zagueiro ao lado de Thiago Silva e está suspenso. Antônio Carlos é o provável substituto.

Premiere (Pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO RED BULL BRAGANTINO

Red Bull Bragantino: Lucão; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Eduardo Santos e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Lincoln; Helinho, Vitinho e Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLUMINENSE

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Antônio Carlos e Diogo Barbosa; André, Martinelli e Ganso; Marquinhos, Arias e Cano. Técnico: Mano Menezes.

