Red Bull Bragantino x Botafogo: onde assistir, horário e escalações das equipes

Red Bull Bragantino e Botafogo fazem confronto direto neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Postulantes ao título, o alvinegro carioca busca encerrar a péssima sequência de quatro derrotas consecutivas para continuar na luta pelo tricampeonato, enquanto a equipe do interior paulista aposta no fator casa para ultrapassar o adversário na tabela de classificação e acirrar a briga pelo troféu.

Com 59 pontos, o Botafogo foi ultrapassado pelo Palmeiras, que venceu o Internacional neste sábado, por 3 a 0, e dormiu na liderança do Brasileirão, com 62. O alvinegro carioca precisa vencer para voltar ao topo da tabela. O Bragantino, por sua vez, tem 58 e também pode passar o time do Rio se vencer o duelo deste domingo.

Bragantino e Botafogo se enfrentam pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

RED BULL BRAGANTINO X BOTAFOGO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO BRASILEIRÃO

DATA : 12/11 (sábado).

: 12/11 (sábado). HORÁRIO : 16h (horário de Brasília).

: 16h (horário de Brasília). LOCAL: Nabi Abi Chedid, em Bragança (SP).

ONDE ASSISTIR RED BULL BRAGANTINO X BOTAFOGO AO VIVO

Rede Globo

Premiere

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO BRAGANTINO

BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Léo Realpe Realpe e Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO BOTAFOGO

BOTAFOGO - Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal (Hugo); Danilo, Tchê Tchê e Eduardo (Marlon Freitas); Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares.. Técnico: Lúcio Flávio (interino).

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BRAGANTINO E BOTAFOGO