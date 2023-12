Red Bull Bragantino x Fortaleza: onde assistir, horário e escalação das equipes

Com uma campanha surpreendente no Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino pode confirmar nesta quinta-feira a sua vaga na fase preliminar da Copa Libertadores de 2024. Para isso, precisa vencer no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), às 20h30, no encerramento da 36ª rodada, o Fortaleza, que vem em baixa desde o vice conquistado na Copa Sul-Americana.

O técnico Pedro Caixinha não terá o zagueiro Léo Ortiz, o lateral-esquerdo Luan Cândido e o meia Lucas Evangelista, todos suspensos. Para a defesa, Luan Patrick, Lucas Cunha e Lucas Rafael brigam pela vaga. Na lateral, Juninho Capixaba deve ser recuado para posição de origem, uma vez que ele vinha atuando como meia. No meio de campo, Erick Ramires deve ser acionado, mas tem a concorrência do meia-atacante Thiago Borbas, que volta de suspensão. Com isso, Eduardo Sasha pode ser deslocado para o meio, fazendo a função.

Do outro lado, o técnico Vojvoda conta com a volta do centroavante Lucero, fora do último jogo por conta de uma contratura muscular e volta ao time titular, no lugar de Thiago Galhardo. Já o atacante Romero, segue entregue ao departamento médico. Outra baixa é o atacante Marinho, suspenso com o terceiro amarelo. Com isso, Yago Pikachu deve seguir no time titular, junto com Guilherme.

Red Bull Bragantino e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira. Foto: Arte/ Estadão

RED BULL BRAGANTINO x FORTALEZA: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA : 30/11 (quinta-feira).

: 30/11 (quinta-feira). HORÁRIO : 20h30.

: 20h30. LOCAL: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

ONDE ASSISTIR RED BULL BRAGANTINO x FORTALEZA AO VIVO

Premiere.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO RED BULL BRAGANTINO

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andres Hurtado, Léo Realpe, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom e Eric Ramires; Helinho, Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FORTALEZA

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Calebe; Yago Pikachu, Guilherme e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE RED BULL BRAGANTINO E FORTALEZA