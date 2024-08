Resultado do jogo: confira os placares de hoje, segunda-feira, no futebol

A segunda-feira, dia 5 de agosto, foi fortes emoções no mundo do futebol. No Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro foi derrotado pelo Fortaleza no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).

Nas Olimpíadas de Paris 2024, o futebol masculino conheceu os seus dois finalistas: Espanha, que bateu Marrocos, e a França, que derrotou o Egito. Veja, a seguir, os resultados dos jogos de hoje:

Campeonato Brasileiro

21h - Cruzeiro 1 x 2 Fortaleza

Campeonato Brasileiro Série B

18h30 - Chapecoense 0 x 1 Mirassol

21h - Vila Nova 2 x 2 Paysandu

Campeonato Brasileiro Série C

19h - Ferroviário 1 x 1 Sampaio Corrêa

20h - Remo 1 x 0 Aparecidense

Futebol masculino - Olimpíadas