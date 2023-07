Resumo da Copa feminina: Filipinas surpreende e bate Nova Zelândia e Noruega empata com a Suíça

A madrugada desta terça-feira, dia 25, ficou marcada por uma zebra na Copa do Mundo Feminina de 2023. A Nova Zelândia, uma das seleções anfitriãs, perdeu para as Filipinas em um resultado surpreendente. No outro jogo do dia, Noruega e Suíça empataram sem gols. Dormiu e não conseguiu acompanhar o Mundial Feminino? O Estadão resume o sexto dia da competição para você e informa a programação do dia seguinte.

Filipinas surpreende Nova Zelândia e vence anfitriã do torneio

Pela primeira vez na história da Copa do Mundo feminina, as Filipinas ganharam uma partida. Foi sofrido? Foi, mas não teria como ser diferente. No jogo válido pelo Grupo A, o favoritismo era todo da Nova Zelândia. Jogando em casa e com o estádio cheio, a equipe buscava repetir o feito do primeiro jogo, quando bateu a favorita Noruega, e encaminhar a classificação para as oitavas de final.

Jogadoras filipinas comemoram a primeira vitória da história da seleção em uma Copa do Mundo. Foto: John Cowpland/AP

Apesar da pressão inicial, o confronto rapidamente mudou quando a meia Sarina Bolden subiu mais do que todas as outras jogadoras e cabeceou a bola para a meta adversário, anotando o primeiro gol filipino da história do torneio.

Na segunda etapa, a Nova Zelândia se lançou ao ataque e até conseguiu marcar um gol, mas que foi prontamente anulado pelo VAR. Nos últimos minutos, coube a goleira filipina McDaniel fazer ótima defesa e garantir os três pontos. Com o resultado, o Grupo A se embola. A Suíça, líder, tem 4 pontos, seguida por Nova Zelândia e Filipinas, com 3. A Noruega, considerada grande favorita antes do início da competição, amarga a lanterna com apenas 1 ponto.

Sem Ada Hegerberg, Noruega para na goleira Thalmann

Momentos antes do início da partida entre Noruega e Suíça começar, válida pelo Grupo A, a craque norueguesa Ada Hegerberg pediu para ser substituída após sentir dores na virilha. O que parecia um mau presságio se confirmou ao longo do jogo, visto que, mesmo com um volume maior, a Noruega foi incapaz de vencer a defesa suíça e amargou um 0 a 0 que a colocou em situação delicada na fase de grupos da Copa do Mundo de 2023.

A norueguesa Guro Reiten disputa a bola com a suíça Geraldine Reuteler durante partida da Copa do Mundo de 2023. Foto: Juan Mendez/AP

Sentindo falta de sua craque, a equipe norueguesa sofreu no primeiro tempo e viu a Suíça ter as melhores chances. Na volta para a etapa final, a Noruega foi ao ataque e teve ótimas oportunidades também, mas a goleira Thalmann fechou o gol e garantiu o empate. Com o resultado, a Noruega é a última colocada do Grupo A com apenas 1 ponto. A classificação ainda é possível, mas a equipe dependerá de uma combinação de resultados na outra partida do grupo.