Resumo da Copa feminina: Portugal bate Vietnã e Nigéria vira contra Austrália e complica anfitriãs

Na madrugada desta quinta-feira, dia 27, Portugal conquistou sua primeira vitória na história da Copa do Mundo feminina ao bater o Vietnã. Já a anfitriã Austrália, que perdeu para a Nigéria, se vê em uma situação complicada para avançar para a próxima fase do torneio. Dormiu e não conseguiu acompanhar o Mundial Feminino? O Estadão resume o oitavo dia da competição para você e informa a programação do dia seguinte.

Portugal vence primeira partida de Copa em sua história, bate Vietnã e mantém sonha

Pela primeira vez na história da Copa do Mundo feminina, a seleção portuguesa saiu de uma partida com a vitória. Em jogo válido pelo Grupo E, Portugal derrotou o Vietnã por 2 a 0 e manteve vivo o sonho da classificação para as oitavas de final do torneio.

A portuguesa Kika Nazareth celebra seu gol com sua seleção na vitória de Portugal sobre o Vietnã pela Copa do Mundo de 2023. Foto: Abbie Parr/AP

O domínio europeu foi evidente desde o começo da partida, mas a seleção portuguesa desperdiçou inúmeros chances ao longo das duas etapas. O gol saiu no início do primeiro tempo com Telma Encarnação. Não demorou muito e, ainda no primeiro tempo, Kika Nazareth ampliou o placar, sacramentando o resultado.

Com a vitória, Portugal vai aos três pontos e ocupa a terceira posição do grupo. Caso vença a próxima partida, a seleção garante sua classificação. As adversárias, no entanto, serão as poderosas americanas, o que deve complicar a vida das europeias.

Em virada histórica, Nigéria supera Austrália e assume liderança do Grupo B

A partida entre Austrália e Nigéria foi disputada, com direito a cinco gols marcados, sendo três nos acréscimos, e uma virada para lá de emocionante. O fator casa, no entanto, não foi o suficiente para dar a vitória as Matildas. Elas até saíram na frente, mas a seleção nigeriana virou o jogo, segurou o poderoso ataque australiano e garantiu a vitória que lhes concedeu a liderança do Grupo B.

Jogadoras australianas lamentam a derrota contra a Nigéria em partida da Copa do Mundo de 2023. Foto: Darren England/EFE

Sem Sam Kerr, a seleção australiana se jogou ao ataque enquanto as africanas buscavam o contra-ataque. Os gols só foram sair nos acréscimos do primeiro tempo, com Van Egmond abrindo o placar e Kanu empatando. Na etapa final, a Nigéria cresceu no jogo e a Austrália não conseguiu acompanhar o ritmo forte das rivais. Ohale marcou o gol da virada e, em uma falha da defensora Kennedy, Oshoala ampliou a vantagem. As Matildas lutaram até o fim e, no apagar das luzes, ainda conseguiram descontar com Kennedy, mas a derrota era inevitável.

Com o resultado, a Nigéria assume a liderança do Grupo B e encaminha sua vaga para as oitavas. As anfitriãs, no entanto, têm um cenário mais complicado. Fora da zona de classificação, somente a vitória contra o Canadá fará com que elas passem para a próxima etapa.

Próximos jogos

27/07

21h - Argentina x África do Sul

28/07