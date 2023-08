Resumo da Copa: Japão e Espanha dão show e se garantem nas quartas de final do Mundial de 2023

Japão e Espanha se classificaram para as quartas de final da Copa do Mundo feminina de 2023 na madrugada deste sábado, dia 5. Ambas as equipes golearam no primeiro mata-mata. A seleção espanhola despachou a Suíça para a casa com o elástico placar de 5 a 1 e as japonesas venceram a Noruega por 3 a 1. Veja a tabela.

Dormiu e não conseguiu acompanhar o Mundial feminino? O Estadão resume o 17º dia da competição para você e informa a programação do dia seguinte, agora sem o Brasil, eliminado diante da Jamaica na primeira fase da disputa.

Espanha se recupera de atropelo japonês, Bonmatí brilha e Suíça é goleada

O 4 a 0 sofrido pela seleção espanhola na última rodada da fase de grupos do Mundial de 2023 não parece ter afetado o futebol das europeias. A Espanha não tomou sequer conhecimento da Suíça e fez 5 a 1 nas rivais. As redes, inclusive, só foram balançadas por jogadoras espanholas: o único gol suíço foi contra, feito pela defensora Laia Codina em um bizarro recuo para a goleira que acabou no fundo do gol.

As espanholas Alba Redondo e Aitana Bonmati celebram gol feito contra a Suíça na Copa do Mundo de 2023. Foto: Abbie Parr/AP Photo

Quem brilhou foi a meio-campista Aitana Bonmatí. Ela fez dois gols e deu duas assistências, solidificando seu papel central no time espanhol. Com a vitória, a Espanha espera o resultado do jogo entre Holanda e África do Sul para saber quem enfrentará na próxima fase.

Japão faz mais uma vítima, mantém aproveitamento de 100% e despacha Noruega

Não há nada que pare a seleção japonesa. Com o melhor ataque e a melhor defesa da fase de grupos, o Japão fez mais uma vítima no caminho para o título mundial. A Noruega bem que tentou e, pelo alto, até ofereceu algum perigo, mas as japonesas jamais perderam o controle do jogo.

A seleção japonesa comemora a vitória contra a Noruega e a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo de 2023. Foto: Grant Down/AFP

O Japão abriu o placar aos 15 minutos, mas sofreu o empate aos 20 do primeiro tempo. Na segunda etapa, Risa Shimizu deixou a seleção japonesa na frente. Quando a Noruega começou a esboçar uma possível reação, o time comandado por Futoshi Ikeda fez o que faz de melhor — não deu chances ao adversário e matou a partida.

A meia Hinata Miyazawa, de apenas 23 anos, fez seu primeiro gol, o quinto na competição, e não só se isolou na artilharia do torneio como garantiu a classificação do Japão para as quartas de final. Agora, a seleção asiática espera o ganhador do confronto entre Suécia e Estados Unidos.

Próximos jogos

05/08

23h - Holanda x África do Sul

06/08