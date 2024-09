Rock in Ríos, Estevawn Mendes e Zed Sheeran: Palmeiras transforma atletas em artistas do RiR 2024

Foi pensando nisso que o Palmeiras publicou uma brincadeira curiosa na noite desta sexta-feira, 13, onde transforma atletas do seu elenco em artistas que participarão do Rock in Rio 2024, que completa 40 anos nesta edição e inicia nesta sexta-feira na capital carioca.

Ao invés de Shawn Mendes, referência da música pop e do R&B mais atual, a torcida alviverde com certeza prefere vez um show de “Estevawn Mendes” dentro de campo. Ou no lugar do britânico Ed Sheeran, o show pode ser de “Zed Sheeran”, em homenagem ao volante Zé Rafael. Tudo isso no evento batizado de “Rock In Ríos”, lembrando, claro, do meia colombiano Richard Ríos.