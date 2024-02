Movimentação de Rogério Caboclo para voltar à CBF é barrada pela Justiça

A desembargadora Mafalda Lucchese explicou que a determinação do Ministro Gilmar Mendes sobre a volta de Ednaldo Rodrigues à CBF não tinha motivos para ser desrespeitada ou confrontada. “As supostas afrontas aos mencionados princípios teriam ocorrido no processo administrativo cuja decisão foi objeto de recurso ao Tribunal Arbitral, não sendo sanadas, segundo a ótica do Demandante, por ocasião do julgamento do Recurso. Ocorre que os árbitros, diga-se, escolhidos pelas partes, ao analisarem o mérito do recurso, não vislumbraram a existência de afronta aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e igualdade das partes, sendo que a revisão do entendimento do colégio de árbitros pelo Poder Judiciário, necessariamente, importaria em atingir a soberania da sentença arbitral”, explicou.

“Assim sendo, ao menos em sede de cognição sumária, não se vislumbra que a sentença arbitral tenha violado qualquer dos incisos que autorizariam o reconhecimento de nulidade, razão pela qual não se mostra presente a probabilidade do direito alegado pelo Demandante, requisito essencial para o deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.”