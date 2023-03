Ronaldo TV abre ‘papo reto’ na Twitch entre o presidente e a torcida do Cruzeiro sem meias palavras

Na última semana, Ronaldo Fenômeno, sócio majoritário da SAF do Cruzeiro, fez um duro depoimento em seu canal próprio na Twitch, a Ronaldo TV, para rebater as críticas sofridas pela torcida cruzeirense devido aos últimos maus resultados da equipe no Estadual de Minas.

“Nós vamos sair dessa situação. Ninguém falou, quero repetir aqui, ninguém falou que a gente ia disputar a Copa Libertadores, que a gente ia ganhar títulos neste primeiro ano, ninguém falou isso, ninguém mentiu para vocês, ninguém iludiu vocês”, disse Ronaldo, abrindo um novo canal, literalmente, entre presidente e torcedor.

Durante a Copa do Mundo do Catar, o técnico Luis Enrique também conversava com o torcedor espanhol pelo streaming. Trata-se de uma conversa sem interlocutores e também desprovida de meias palavras. O papo é reto.

Ronaldo tem sido alvo de críticas da torcida celeste pelas más atuação do time no Campeonato Mineiro. Foto: Albert Gea/ Reuters

Criado em novembro de 2022, o canal do Fenômeno conta com 427 mil inscritos na Twitch. A programação inclui podcasts, transmissões de campeonatos, eventos e gameplays, como seus desempenhos no jogo Call of Duty. Ao mesmo tempo, Ronaldo utiliza bastante o espaço para se comunicar com a torcida do Cruzeiro, debatendo temas do dia a dia do clube, contratações e até mesmo sobre estrutura de outros estádios, como já aconteceu ao criticar o gramado de um dos adversários do time em fevereiro deste ano - no caso, o do Tombense.

Mas, afinal, quais os prós e contras de possuir um canal próprio em que o presidente pode dar seu recado e falar sem ser interrompido? Em uma cultura tão enraizada em nosso futebol de críticas constantes pelos resultados rodada a rodada, vale a exposição de se comunicar periodicamente? Ou o preço de estreitar relações com a torcida e levar informação à mídia pagam a conta da exposição de Ronaldo, trazendo um clima mais benéfico para ele no cargo?

“O torcedor apaixonado é ávido por qualquer tipo de informação que envolva o seu clube e quer estar cada vez mais próximo do que acontece no dia a dia da equipe. A criação do canal do Ronaldo na Twitch se deu antes mesmo da aquisição das ações da SAF Cruzeiro e é natural que ele utilize a ferramenta para se comunicar com seus diversos públicos, incluindo a torcida cruzeirense. Essa exposição traz pontos positivos, como o fato de estreitar a relação com o torcedor e deixá-lo a par do trabalho que vem sendo feito, sempre por meio de um posicionamento oficial”, defende Renê Salviano, especialista em marketing esportivo e CEO da Heatmap.

Para ele, Ronaldo precisa também abordar temas mais espinhosos do clube para ter o trabalho reconhecido sem que o torcedor ache que ele só conta sobre situações positivas. É claro também que o rosto de Ronaldo à frente da tela tem peso gigante para o cruzeirense, principalmente nessa fase do futebol em que os presidentes mais se escondem do que aparecem. “Como o futebol é bastante volátil, Ronaldo invariavelmente precisará abordar temas sensíveis que nem sempre agradarão ao torcedor. O importante é que esta comunicação seja feita de forma perene e, acima de tudo, com transparência.”

A forma de se comunicar conta muito sobre o comunicador. Ronaldo sempre teve carisma. Quando assumiu o Cruzeiro, foi tratado como o ‘salvador da Pátria’, uma vez que o time estava em sua terceira temporada na Série B, e sem saída aparente.

“O Ronaldo tem um poder midiático natural por tudo o que ele representou e pela figura que é no futebol. O canal promove conteúdos que atraem os jovens em geral, fala de games, mas também costuma entrar em temas envolvendo o Cruzeiro. Acho que o fato de ele dar as caras periodicamente, com temas concretos e importantes, mostra uma transparência que se espera de dirigentes como ele”, avalia Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, empresa especializada em marketing esportivo.

Assim como o TikTok, a Twitch é um canal feito por personalidades que possuem facilidade em se comunicar com o público, e até por isso se tornou uma das plataformas mais utilizadas por essas pessoas. Para Bruno Maia, sócio da Feel The Match e especialista em inovação e novas tecnologias do esporte, o sucesso pelo canal do Fenômeno, além da própria presença midiática do dono do Cruzeiro, claro, tem como atrativos temas que o mundo jovem gosta, caso de games, eSports e futebol.

“É uma plataforma que criou uma linha de influenciadores ou ‘criadores’, como são chamados, especializados em criar ao vivo. O primeiro ramo que ela atingiu foi dos gamers. Naturalmente, a presença dele no Cruzeiro e a maneira como ele usa as redes levam os cruzeirenses a acompanhar o conteúdo por interesse específico no time. Por isso, ela sempre se caracterizou por desenvolver uma série de interações”, entende Maia.