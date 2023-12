Santos depende só de si e Cruzeiro garante permanência; veja chances de rebaixamento do Brasileirão

Enquanto a disputa pelo título brasileiro está praticamente definida para o Palmeiras, a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro guarda emoção até a última rodada. Três times ainda correm riscos de rebaixamento, com uma vaga restante no Z-4. A situação mais complicada é do Bahia, mas Vasco e Santos ainda não estão livres.

O time paulista chega ameaçado de queda depois de perder por 3 a 0 para o Athletico-PR neste domingo. Com 43 pontos, a equipe ocupa o 15º lugar, seguido por Vasco (42) e Bahia (41). O time carioca perdeu para o Grêmio, e os baianos tiveram um revés contra o América-MG.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de queda são maiores para o Bahia, com 68,9%. O Vasco tem 68,9%, e o Santos, 6,2%. Para não depender do resultado dos concorrentes pela permanência na elite no futebol, o time alvinegro tem de vencer o seu compromisso. Os cariocas recebem o Red Bull Bragantino em São Januário e também dependem apenas de uma vitória. Os baianos recebem o Atlético-MG, na Arena Fonte Nova. Para ficar na Série A, o time de Rogério Ceni precisa vencer e contar com derrota de um dos outros dois.

Mesmo com situação delicada, basta o Santos vencer o Fortaleza para garantir permanência. Foto: Raul Baretta/Santos FC

América-MG, Coritiba e Goiás já estão rebaixados. Dos outros três possíveis que podem fechar a zona de rebaixamento, somente o Santos nunca caiu. Bahia e Vasco já enfrentaram o descenso para a Série B quatro vezes cada.

Cruzeiro empata com Botafogo e jogará a Série A em 2024

Quem pôde sentir o alívio já neste domingo foram os cruzeirenses. Depois de empatar em 0 a 0 com o Botafogo, no Mineirão, em Belo Horizonte, o time de Ronaldo não tem mais chances de queda. Com o resultado, o clube mineiro é 14º e chegou a 46 pontos, não podendo mais ser alcançado pelos times ameaçados. Na última rodada, ainda é possível que a equipe brigue por uma vaga na Copa Sul-Americana

Chances de Palmeiras ser campeão são quase 100%

O título brasileiro tem tudo para ficar com o Palmeiras. Com 69 pontos, o Palmeiras tem três de frente para os concorrentes, mas com uma enorme vantagem no saldo de gols. Ou seja, mesmo que sofra uma derrota diante do Cruzeiro, na última rodada, no Mineirão, e os rivais vençam (o que iria igualar o número de vitórias) é praticamente impossível ser ultrapassado no segundo critério de desempate. A festa pelo bicampeonato, afinal o time é o atual campeão, será em Belo Horizonte. Segundo a UFMG, as chances de título são de 99.6%. Botafogo e Atlético-MG ainda têm percentuais, mas inexpressivos: 0,3% e 0,027%.