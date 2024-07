Morre Modesto Roma Júnior, presidente da última conquista do Santos

O Santos decretou luto oficial de sete dias e prestou homenagem ao ex-presidente em seu site. “O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento do ex-presidente Modesto Roma Júnior. Presidente do clube no triênio 2015/2017, inclusive com o bicampeonato paulista de 2015 e 2016″, diz parte da nota publicada pelo clube.

A diretoria completou o comunicado destacando o seu papel como incentivador do futebol feminino e externou os sentimentos de solidariedade aos familiares e amigos que acompanharam a trajetória de Modesto Roma.