Santos x América-MG na Série B: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Na 26ª rodada, a Série B do Campeonato Brasileiro continua parelha, sobretudo nas primeiras posições da tabela. Próximos ao topo, Santos e América-MG estão separados por poucas posições e apenas cinco pontos. Os dois clubes se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), na casa santista.

Depois de uma má fase que o arrastou para fora da zona de acesso à Série A, o Santos teve uma recuperação e voltou a vencer. Em cima do Brusque, o clube alvinegro fez 1 a 0, na casa do adversário. Agora, com 43 pontos, os santistas figuram na segunda posição do torneio, atrás apenas do Novorizontino, que tem 44.

Santos x América-MG Foto: Arte/Estadão

Apesar de já ter estado entre os quatro melhores do campeonato, o América-MG caiu em desempenho e, agora, está na sétima posição na tabela. Com 38 pontos, o clube havia empatado dois jogos e perdido também dois jogos em sequência, mas venceu a última partida, contra o Guarani, por 3 a 0. Os mineiros estçao quatro pontos atrás do quarto lugar, o Vila Nova, que vem conquistando o acesso neste momento.

SANTOS X AMÉRICA-MG: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA SÉRIE B

Data: 15/09/2024

15/09/2024 Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Estádio Urbano Caldeira, em Santos (SP)

ONDE ASSISTIR A SANTOS X AMÉRICA-MG AO VIVO

SporTV (TV fechada)

(TV fechada) Premiere (pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SANTOS

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero (Laquintana), Guilherme e Wendel Silva. Técnico: Fábio Carille.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO AMÉRICA-MG

AMÉRICA-MG: Dalberson; Daniel Borges, Éder, Ricardo Silva e Marlon; Alê, Juninho e Felipe Amaral; Adyson, Rodriguinho e Matheus Davó (Renato Marques). Técnico: Lisca.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE SANTOS E AMÉRICA-MG