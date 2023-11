Santos x Fluminense: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Santos recebe o Fluminense nesta quarta-feira, às 19h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Invicto há sete partidas, o time santista continua a sua luta para se afastar da zona de rebaixamento. O tricolor carioca, por sua vez, apenas cumpre tabela e vai utilizar as últimas partidas na competição para se preparar para o Mundial de Clubes da Fifa.

O Santos está na 15ª colocação, com 43 pontos, a dois do Bahia, time que abre o Z-4. Já classificado para a Copa Libertadores por ter conquistado a edição deste ano, o Fluminense é o sétimo colocado, com 53 pontos, a seis do Red Bull Bragantino, primeira equipe dentro do G-6.

Santos e Fluminense se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Arte/Estadão

SANTOS X FLUMINENSE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

LOCAL : Santos (SP).

: Santos (SP). ESTÁDIO : Vila Belmiro.

: Vila Belmiro. DATA : 29/11/2023 (quarta-feira).

: 29/11/2023 (quarta-feira). HORÁRIO: 19h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR SANTOS X FLUMINENSE AO VIVO

Premiere (pay per view).

ESCALAÇÕES DE SANTOS E FLUMINENSE

SANTOS : João Paulo; Lucas Braga, Messias, Joaquim e Kevyson; Rodrigo Fernández, Camacho, Jean Lucas e Maxi Silvera; Soteldo e Marcos Leonardo. Técnico : Marcelo Fernandes.

: João Paulo; Lucas Braga, Messias, Joaquim e Kevyson; Rodrigo Fernández, Camacho, Jean Lucas e Maxi Silvera; Soteldo e Marcos Leonardo. : Marcelo Fernandes. FLUMINENSE: Fábio; Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo (Diogo Barbosa); André (Martinelli), Lima (Alexsander), Ganso (Leo Fernández) e Arias; Cano e John Kennedy. Técnico: Fernando Diniz.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE SANTOS E FLUMINENSE