O Santos deu sinais de reação na reta final do Brasileirão, mas não sustentou, por isso chega à última rodada ameaçado pelo rebaixamento inédito, o que seria um desastre imensurável na edição do campeonato que homenageia Pelé, maior ídolo santista e do futebol brasileiro, morto em dezembro do ano passado. Para se livrar da queda sem depender de outros resultados, tem de vencer o Fortaleza, em jogo marcado para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, dia 6, na Vila Belmiro.

Goiás, Coritiba e América-MG já estão rebaixados, portanto resta apenas uma definição dentro da degola. O time santista está em 15º lugar, com 43 pontos contra 42 do Vasco, 16º, e 41 do Bahia, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, em 17º. Em caso de empate com o Fortaleza, precisa torcer para que um dos rivais não vença, porque, se os dois vencerem, os vascaínos conseguiriam a ultrapassagem em pontos e os baianos, por número de vitórias.

Já uma derrota na Vila aumenta um pouco o risco de o Santos ir para a Série B, já que o rebaixamento viria com ao menos um empate do Vasco somado a um triunfo do Bahia. Neste cenário, a equipe tricolor ultrapassaria os dois rivais e o time carioca ficaria com a mesma pontuação dos santistas, 43 pontos, mas teria vantagem no saldo, critério de desempate em que o clube do litoral paulista tem 24 gols negativos, diferença de 13 em relação aos vascaínos, que têm -11.

Santos x Fortaleza: onde assistir, horário e escalação das equipes. Foto: Arte/Estadão.

SANTOS x FORTALEZA: DATA, HORÁRIO E LOCAL

DATA : 06/12 (quarta-feira).

: 06/12 (quarta-feira). HORÁRIO : 21h30 (horário de Brasília).

: 21h30 (horário de Brasília). LOCAL: Vila Belmiro.

ONDE ASSISTIR SANTOS x FORTALEZA AO VIVO

Premiere.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SANTOS

SANTOS - João Paulo; Messias, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Tomás Rincón, Nonato, Lucas Lima e Kevyson (Mendoza); Soteldo e Marcos Leonardo (Julio Furch). Técnico: Marcelo Fernandes.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FORTALEZA

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Titi, Brítez e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Calebe; Yago Pikachu, Guilherme e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE SANTOS E FORTALEZA