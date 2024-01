São Paulo confirma venda e zagueiro Beraldo é anunciado pelo Paris Saint-Germain; veja o valor

O São Paulo concluiu nesta segunda-feira a venda do zagueiro Beraldo para o Paris Saint-Germain, que já anunciou a contratação do defensor, que assinou por cinco temporadas. O clube francês desembolsou aproximadamente R$ 107 milhões pelo atleta de apenas 20 anos.

Beraldo deixa o São Paulo com 52 jogos pela equipe profissional, um gol marcado e a conquista inédita da Copa do Brasil, além de ter integrado o elenco que foi campeão do Campeonato Paulista de 2021 diante do Palmeiras.

“Estou muito feliz por chegar em um clube tão ambicioso como o Paris Saint-Germain. Este é um passo importante na minha carreira e que me ajudará a seguir em frente. Mal posso esperar para conhecer meus novos companheiros e dar meus primeiros passos com esta camisa”, afirmou Beraldo em entrevista ao site oficial do clube.

Piracicabano, Beraldo fez boa parte das categorias de base no XV, entre os anos de 2018 a 2019. O time alvinegro, inclusive, tem ainda 20% dos direitos econômicos do atleta e deve receber algo em torno de R$ 20 milhões com a venda do defensor para o PSG.

O atleta ainda tem passagens pelo União Barbarense e chegou a ser convocado para defender as equipes de base da seleção brasileira.

Lucas Beraldo se destacou na temporada passada e já foi negociado Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

Apesar da saída de Beraldo, o São Paulo anunciou três reforços para 2024: o volante Luiz Gustavo, o meia Damian Bobadilla e o atacante Erick. Ferreirinha, do Grêmio, deve ser o próximo

Outros nomes também já deixaram o clube, casos dos goleiros Felipe Alves e Thiago Couto, do zagueiro Walce, do lateral Raí Ramos, além dos atacantes David, Erison e Alexandre Pato, nenhum dos três últimos teve o contrato renovado, ao menos, até o momento.

O São Paulo estreia no Campeonato Paulista no dia 20 de janeiro (sábado), às 20h, diante do Santo André, no Morumbi.