São Paulo fecha parceria para ter avião exclusivo por dois anos e prevê economia de 23%

O plano é voltar para a capital paulista sempre no mesmo dia das das partidas fora de casa que exijam deslocamento aéreo. Nesta terça-feira, dia da partida com o Mirassol, marcada para as 19h30, pela segunda rodada do Paulistão, no José Maria de Campos Maia, a delegação tricolor retornará para a capital logo depois do jogo.

Outras vantagens da parceria são o conforto e espaço para realizar eventuais tratamentos de lesões, a alimentação dos atletas durante a viagem e a ausência da necessidade de escalas para chegar a cidades de outros países sul-americanos.