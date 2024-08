Classificação do São Paulo na Libertadores pode garantir Boca Juniors no Mundial de Clubes; entenda

São Paulo e Nacional se enfrentam nesta quinta-feira, no MorumBis, em busca de uma vaga às quartas de final da Libertadores. Após empate por 0 a 0 no Uruguai, quem vencer no confronto avança na competição. Além dos dois clubes, uma terceira parte tem muitos interesses na partida: o Boca Juniors, da Argentina, que mesmo sem disputar a competição continental pode se garantir no Mundial de Clubes de 2025.

Se os brasileiros derrotarem o Nacional, seja no tempo normal ou nos pênaltis, o Boca Juniors garante uma das duas vagas da Conmebol para o Mundial de Clubes por meio do ranking da Libertadores. Atual vice-campeão continental, os argentinos não conseguiram se classificar para a disputa neste ano por meio da competição nacional, mas já tem uma boa vantagem para os outros concorrentes.

Das 32 equipes que disputarão a competição no próximo ano, nos Estados Unidos, clubes sul-americanos têm direito a seis vagas: quatro para os campeões da Libertadores entre 2021 e 2024, além de outras duas pelo ranking. Palmeiras, Flamengo e Fluminense já estão garantidos por conquistarem o torneio.

Classificação do São Paulo pode garantir o Boca Juniors no Mundial de Clubes de 2025. Foto: Dante Fernandez e Juan Mabromata/AFP

Palmeiras (BRA) – 140 pontos (Classificado) Flamengo (BRA) – 137 pontos (Classificado) Atlético Mineiro – 109 pontos River Plate (ARG) – 95 pontos (Classificado pelo ranking) Fluminense (BRA) – 94 pontos (Classificado) Boca Juniors (ARG) – 71 pontos (Atualmente em posição de classificação) Athletico Paranaense (BRA) – 59 pontos Olímpia (PAR) – 57 pontos (Atualmente em posição de classificação) Club Nacional de Football (URU) – 57 pontos

PUBLICIDADE Vitória = 3 pontos; empate = 1 ponto; classificação para próxima fase = 3 pontos

Para o Mundial de Clubes, um clube só pode se garantir por meio de ranking se já não houver outros dois times do mesmo país classificados. Por isso o Atlético-MG, terceiro no ranking, só irá aos EUA em 2025 se conquistar a Libertadores, já que neste quesito não há restrição.

River Plate, em quarto lugar, logo abaixo do Atlético, já se garantiu, seja por meio do ranking – que não pode mais ser ultrapassado – ou caso conquiste a Libertadores. O time está nas quartas de final, após eliminar o Talleres, também da Argentina, nesta quarta-feira.

Em 9º na classificação da Conmebol, o Nacional está a 14 pontos do Boca Juniors, que se classificaria junto com o River Plate neste momento. Como tem seis partidas a disputar – e conquista três pontos extras para cada classificação – ele ainda pode ultrapassar os argentinos.

Ao Boca Juniors, resta torcer. Como o River Plate, atualmente, é o primeiro classificado via ranking e o único argentino vivo na disputa da Libertadores, depois das eliminações de River Plate e Talleres, o Boca Juniors só precisa que nenhuma outra equipe o ultrapasse. Neste caso, somente o Nacional pode realizar o feito.

Depois de empate por 0 a 0 no Uruguai, a equipe decide fora de casa sua classificação às quartas de final da Libertadores. Em caso de vitória, somará seis pontos, ficando a oito dos argentinos. Um cenário em que avança às semifinais, com duas vitórias na fase de anterior, já faz com que a equipe ultrapasse o Boca.