Com o fim do jogo, os são-paulinos intensificaram as reclamações. O árbitro relatou em súmula que dirigentes e atletas do São Paulo não relacionados interceptaram a equipe de arbitragem próximo do vestiário. Calleri era um deles. Entre eles, estavam o presidente do clube Julio Casares e os dirigentes Fernando Bracalle Ambrogi e Carlos Belmonte Sobrinho. Segundo a súmula, os três chamaram a equipe de árbitros de “safados”. “Que pênalti foi esse? Sem vergonhas, filhos da... vai tomar no... desgraçados. O Abel apitou o jogo hoje”, foram as falas registradas no documento.

Rafinha e Wellington Rato, que não foram relacionados para o jogo, também estavam no bolo. O lateral teria falado: “Vai tomar no... como dá um pênalti desse? Safado! Você nunca mais vai apitar aqui”. Enquanto o atacante repetia os xingamentos: “safado, vai tomar no.... filho da...”. O árbitro relatou que foi necessária a intervenção do policiamento para afastar os são-paulinos.

Casares relatou que um dos auxiliares da arbitragem xingou o atacante Calleri e que um integrante da equipe técnica de Abel Ferreira ironizou com risos as reclamações dos são-paulinos. “Eu não queria estar de novo aqui para falar de arbitragem e VAR. Hoje é um conjunto desastroso. Já teve um pênalti marcado para o Santos que a Edina não tinha dado. Depois teve a expulsão do Arboleda contra o Braga. Hoje foi um absurdo, a FPF não pode atuar dessa forma. Chega do Abel apitar jogo Paulistão. Ou a FPF tem força, ou a gente vai repudiar em todas as instâncias”, reclamou o presidente.