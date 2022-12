Em jogo mais movimentado do dia na Copa do Mundo do Catar, a Suíça venceu a Sérvia por 3 a 2, com gols de Shaqiri, Embolo e Freuler, e se garantiu nas oitavas de final. Agora, os suíços terão Portugal pela frente, na próxima terça-feira (6) por uma das vagas entre as oito melhores equipes do mundial. Confira os melhores momentos do jogo.

