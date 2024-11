Sorteio do Paulistão 2025: horário, formato e onde assistir

O chaveamento do Campeonato Paulista de 2025 vai ser conhecido nesta terça-feira, em evento organizado pela Federação Paulista de Futebol (FPF). A competição vai seguir o mesmo modelo os últimos anos: 16 equipes participam, divididas e 4 grupos.

Os quatro grandes clubes do Estado, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, estão no Pote 1 e são cabeças de chave. Os times não se enfrentam dentro do próprio grupo e medem forças com os rivais das outras chaves.

O Paulistão de 2025, assim como os demais Estaduais, serão antecipados por causa do Mundial de Clubes. Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC

Dessa forma, são 12 rodadas na primeira fase do torneio. Os dois melhores colocados de cada grupo seguem para as quartas de final, o melhor de cada confronto passa para a semifinal até os dois vencedores se enfrentarem na final.

SORTEIO PAULISTÃO 2025: SAIBA TUDO SOBRE O EVENTO

Data: 12/11/2024 (terça-feira)

12/11/2024 (terça-feira) Horário: 19h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR AO SORTEIO DO PAULISTÃO 2025 AO VIVO

TNT (TV fechada)

(TV fechada) Max (Streaming)

(Streaming) CazéTV (Youtube)