Sport x Santos pela Série B do Brasileiro: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Sport e Santos se enfrentam neste domingo, 24, na Ilha do Retiro, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília). O jogo tem transmissão ao vivo da TV Bandeirantes, da TV Brasil, do SporTV, do Premiere e do canal GOAT.

O Santos já assegurou a passagem para a Série A e o título da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o jogo vale muito para o Sport. A equipe pernambucana luta pelo acesso.

Sport enfrenta o Santos neste domingo na llha do Retiro Foto: Divulgação

PUBLICIDADE O Sport está na quinta colocação da tabela, com 63 pontos. O quarto colocado Ceará também soma 63 pontos. O Sport, além do acesso, tem chances de ficar com o vice-campeonato da Série B. O segundo colocado Mirassol tem 64 pontos. Mirassol, Novorizontino, Ceará e Sport disputam três vagas do acesso nesta última rodada. Apenas a equipe pernambucana não depende de si para estar na Série A da temporada de 2025.

Caso consiga o acesso neste domingo, o Sport vivenciará uma sensação inédita. Será a primeira vez, na era dos pontos corridos, que o clube conseguirá a vaga na última rodada da Série B atuando como mandante.

O Santos, por sua vez, jogou a Série B pela primeira vez em sua história. Apesar das críticas da torcida, o time santista garantiu o título por antecipação. Mesmo assim, o técnico Fábio Carille não resistiu à pressão e foi demitido do cargo na última semana.

SPORT X SANTOS: SAIBA TUDO SOBRE A PARTIDA

Data: 24/11/24

24/11/24 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Ilha do Retiro, em Recife

ONDE ASSISTIR SPORT X SANTOS AO VIVO

TV Bandeirantes, TV Brasil, SporTV, Premiere e canal GOAT

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SPORT

SPORT: Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Felipinho; Felipe, Fabrício Domínguez e Lucas Lima; Titi Ortíz, Gustavo Coutinho (Wellington Silva) e Chrystian Barletta. Técnico: Pepa.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SANTOS

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomas Rincón, Sandry e Diego Pituca; Otero, Wendel Silva e Miguelito. Técnico: Leandro Zago (interino).

