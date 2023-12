Stepan Nercessian: ‘Não fiquei feliz de ter acertado previsão. Perder foi a cara do meu Botafogo’

Stepan Nercessian viralizou nas redes sociais recentemente com a derrocada do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Torcedor apaixonado, o ator “previu”, em um podcast apresentado pelo narrador José Carlos Araújo, conhecido como Garotinho, que sua equipe do coração poderia perder o troféu mesmo com ampla vantagem.

“Agora que estou com medo”, disse Nercessian ainda no primeiro turno do Brasileirão. “Agora que todo mundo acha que será campeão é que entra a ‘síndrome do Botafogo’. Não quero nem pensar. (13 pontos) É pouco, perde quatro. Não grito vitória antes do tempo.”

Nesta segunda-feira, após o Botafogo ver suas chances de título se anularem, o ator afirmou, em entrevista ao ge, que a perda do Brasileirão, da forma como foi, era “a cara do Botafogo”. “O Campeonato Brasileiro de 2023 para sempre será lembrado como o campeonato que o Botafogo não ganhou. Daqui a 50 anos vão falar. Foi a cara do meu Botafogo querido.”

Stepan Nercessian é torcedor do Botafogo e previu fracasso. Foto: Reprodução/ Instagram @stepannercessian

Nercessian explicou a principal razão para ter apontado o alto risco de o Botafogo deixar escapar o troféu que estava em suas mãos. “Eu gostaria imensamente de ter errado na minha previsão. Não fiquei feliz de ter acertado. Sou botafoguense desde que me entendo por gente e percebi que tinha algo errado. Eu falava: ‘não é o Botafogo que eu conheço’. Estava eufórico demais, bom demais para ser verdade.”

Apesar da derrota catastrófica, o ator ainda disse que foi positivo ver o time sonhar com a conquista nacional após 28 anos. Em uma sequência de 10 jogos sem vencer, o Botafogo ainda tem uma missão no Brasileirão: se classificar para a fase de grupos da Libertadores. Para isso, precisa ganhar do Inter, em Porto Alegre, e contar com tropeços de ao menos um de seus rivais diretos Flamengo, Atlético-MG e Grêmio. Os jogos acontecem na quarta-feira, às 21h30.