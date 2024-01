Supercopa: Palmeiras x São Paulo obriga mudança de data do clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro

A Federação Mineira de Futebol (FMF) mudou a data do jogo entre Atlético-MG e Cruzeiro, válido pelo campeonato estadual. Assim, o clássico mineiro não será mais no mesmo dia a Supercopa do Brasil, disputada entre Palmeiras e São Paulo, também em Belo Horizonte. Ambas as partidas seriam em 4 de fevereiro, o que dificultaria a logística de segurança na cidade.

Agora, Atlético-MG e Cruzeiro enfrentam-se um dia antes, 3 de fevereiro, na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 19h30. A partida será válida pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro. No dia seguinte, está mantida a Supercopa do Brasil, entre Palmeiras e São Paulo, no Mineirão, às 16h.

Antes, a Supercopa que estava marcada para o sábado, dia 3. Entreanto, a TV Globo, que transmite o jogo, pediu à CBF a mudança para o domingo. A solicitação foi acatada, o que causaria sobrecarga para a Polícia Militar de Minas Gerais, já que a logística de segurança deveria cobrir as duas partidas.

Por que a Supercopa será no Mineirão?

Desde que foram definidas as equipes que disputariam a Supercopa, a CBF buscou alternativas para que a partida fosse realizada em um lugar neutro, sem vantagem para nenhuma das equipes. Por uma determinação do Ministério Público que impede torcida de rivais em clássicos desde 2016, os estádios de São Paulo não podem receber as duas torcidas em clássicos (apenas o público mandante pode estar presente).

Palmeiras e São Paulo queriam jogar no Maracanã, mas o lendário estádio carioca tem reforma de gramado prevista para este mês de janeiro. Assim, foi descartado, bem como o Mané Garrincha, em Brasília, que não estará disponível porque receberá um evento privado entre os dias 3 e 13 de fevereiro.

O Palmeiras é o atual campeão da Supercopa do Brasil. Conquistou o título em fevereiro do ano passado ao ganhar do Flamengo por 4 a 3 no que foi um dos melhores jogos da temporada passada. O time alviverde foi vice em 2021. O São Paulo nunca ganhou a competição, refundada em 2020, depois de 29 anos de hiato.