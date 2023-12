Jornal inglês despreza Fluminense antes da final com City: ‘Time com sete veteranos’

O jornal The Telegraph desprezou o time do Fluminense antes da final do Mundial de Clubes com o Manchester City marcada para sexta-feira, às 15 horas, em Jeddah, na Arábia Saudita. A matéria assinada pelo jornalista Sam Wallace afirma que a escalação da equipe do técnico Fernando Diniz lembra a do Soccer Aid, torneio beneficente disputado por ex-jogadores.

“Em sua primeira final de Mundial de Clubes, o Manchester City enfrenta um adversário improvável ao título: um time brasileiro com sete veteranos do futebol”, disse o texto, referindo-se ao goleiro Fabio, de 43 anos, ao zagueiro Felipe Melo, de 40, ao lateral Marcelo, de 35. A publicação também cita Samuel Xavier, Ganso, Keno e Cano, todos com mais de 33 anos.

O jornalista inglês também compara o estilo de jogo das duas equipes e não acredita em uma vitória do campeão da Copa Libertadores. “O Fluminense, de Fernando Diniz, que tem abordagem baseada na posse de bola de Pep Guardiola, precisa agora decidir se seguirá esta crença na final, contra o time mais formidável do futebol mundial.”

Felipe Melo é um dos mais experientes jogadores do elenco tricolor. Foto: Amr Abdallah Dalsh/ Reuters

Sem saber das críticas do jornal inglês, Fernando Diniz fechou o treino para a imprensa nesta quarta-feira. Existe a possibilidade de o treinador brasileiro fazer alguma alteração na escalação do time para tentar surpreender o adversário campeão europeu na decisão de sexta-feira.