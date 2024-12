O sub-14 do Palmeiras não venceu a MTU Cup, competição de showbol, mas não é exagero dizer que os jogadores da equipe brasileira foram o grande destaque do campeonato. Com jogadas plásticas e dribles desconcertantes, o time virou assunto mundial. A partida de maior destaque foi contra o Barcelona, vencida por 3 a 1 pelo Palmeiras. Os vídeos com os lances chegaram a mais de um milhão de visualizações.

Disputado na Alemanha, o torneio é feito em uma quadra coberta com cinco jogadores para cada lado. O Palmeiras era o único time da América do Sul e parou na segunda fase. Antes. porém, o time derrotou equipes como Barcelona e Manchester United. O Palmeiras saiu sem chegar às fases finais mas não sem troféu. Marquinhos levou o prêmio de melhor atleta.

Time sub-14 do Palmeiras dá espetáculo na Europa e repercute com dribles e golaços; veja vídeo Foto: Divulgação/Instagram @vfb_friedrichshafen_fussball

A recomendação da comissão técnica para os Crias da Academia era para que eles se divertissem. E foi com isso em mente que os jovens entraram em quadra distribuindo dribles e sendo aplaudidos de pé pelo público. O entusiasmo foi tão grande que os jogadores chegaram a dar autógrafos e tirar fotos com torcedores após a vitória contra o Barcelona.

O Palmeiras disputou oito jogos na competição e teve seis vitórias, um empate, com o Bayern de Munique, e uma derrota, para o Borussia Dortmund, ambas equipes da Alemanha. Além disso o time marcou 35 gols e sofreu nove.