Torcedor do Fortaleza tatua autógrafo do CEO Marcelo Paz na testa; veja vídeo

O ano de 2024 do torcedor Fortaleza certamente não será esquecido. A briga pelo título no Campeonato Brasileiro merece ser comemorada, mas um dos milhares de tricolores que estiveram presentes na goleada de 4 a 1 em cima do Bahia no último sábado, 21, no Castelão resolveu comemorar a grande fase do clube de maneira inusitada.

Douglas Sousa, conhecido nas redes sociais como “Toguro da Shopee”, resolveu marcar na pele, literalmente, o nome de um dos principais responsáveis pelo crescimento e consolidação do tricolor cearense no futebol nacional. O rapaz compartilhou nas redes sociais uma tatuagem que fez do autógrafo do CEO da equipe, Marcelo Paz. A situação fica ainda mais curiosa pelo fato do desenho ter sido feito na testa do influenciador.

Torcedor do Fortaleza tatua autógrafo de Marcelo Paz na testa após jogo no Castelão contra o Bahia Foto: Reprodução/ Instagram via @toguro_da_shopee

PUBLICIDADE “Missão dada é missão cumprida”, anuncia Douglas logo após mostrar a tatuagem. O encontro com Paz que rendeu o autógrafo aconteceu pouco tempo antes, logo após o apito final do clássico contra o Bahia na capital cearense. O “Toguro da Shoppe” compartilha com frequência nas redes sociais vídeos no estádio Castelão em jogos do Fortaleza e outros vídeos onde aparece com a camisa do tricolor cearense. O visual fica completo com seu cabelo pintado meio a meio em azul e vermelho, cores do clube.

Marcelo Paz também compartilhou o vídeo em suas redes sociais e se mostrou surpreso com a escolha do influenciador em tatuar na testa seu autógrafo, mas agradeceu a homenagem e se disse honrado com a decisão de Douglas. “As definições de: ‘nunca imaginei isso’ foram atualizadas. Muito honrado e nunca vou esquecer. Que Deus abençoe você, sua família e o nosso Fortaleza”, escreveu nos comentários da postagem.

A atitude inusitada do influenciador foi aplaudida por outros torcedores da equipe, que se divertiram e elogiaram a escolha da homenagem feita ao ex-presidente e agora CEO do Fortaleza.

Marcelo Paz está no comando do clube há sete anos, quando foi eleito para ser presidente. No fim de 2023, o gestor passou a assumir a função de CEO após a adequação do Fortaleza ao formato de Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

O dirigente conquistou ao longo desses anos nove taças, entre elas o título da Série B em 2018, três Copas do Nordeste (2019, 2022 e 2024) e ainda chegou na primeira final continental da equipe, na Sul-Americana de 2023.

A equipe é a atual 3ª colocada na tabela do Brasileirão e tem 52 pontos, quatro atrás do líder Botafogo e sete acima do Flamengo, equipe que fecha o G4. O rubro-negro carioca tem um jogo a menos.