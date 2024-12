Torcedores do Fluminense doam para vaquinha da Neo Química Arena após vitória do Corinthians

A vitória de virada do Corinthians sobre o Criciúma por 4 a 2 no último sábado pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro rendeu um fato curioso. Torcedores do Fluminense iniciaram um movimento nas redes sociais para contribuir com a vaquinha da NeoQuímica Arena. O Criciúma é um rival direto do clube carioca na luta pela permanência na série A e a derrota fez a equipe do Rio de Janeiro permanecer fora do Z-4.

No primeiro tempo, quando o Criciúma vencia por 2 a 0, o time chegava a 38 pontos e saía da zona de rebaixamento, colocando o Fluminense no lugar. Com a vitória corinthiana, o time de Santa Catarina permanece na 17ª posição com 38 pontos e a equipe carioca segue em 16ª lugar com 39 pontos, sendo o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Fluminense ainda joga na rodada, contra o Athletico-PR, neste domingo, às 18h30 (de Brasília).

Matheus Bidu anotou belo gol no Heriberto Hülse. Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Por manter o time fora do Z-4, os tricolores resolveram contribuir com a vaquinha do Corinthians como forma de agradecimento do feito. Atualmente já foram arrecadados mais de R$ 21 milhões, restando cerca R$ 679 milhões para arrecadar o valor total.