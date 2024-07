‘Metam o pé’: torcida de clube português protesta contra possível venda ao Flamengo

Após uma suposta movimentação do Flamengo para comprar os direitos da SAF do Leixões Sport Club, de Portugal, um grupo de torcedores da equipe promoveu um protesto contra o projeto e estabeleceu uma oposição contra o movimento de mercado do rubro-negro.

A ação aconteceu durante uma partida de futebol de areia do Leixões no fim de semana. Entre as diversas faixas carregadas pelos torcedores na ação, uma delas exclamava: “Cansados de má-fé... SAD e Flamengo, metam o pé”. SAD é a sigla usada no futebol português para denominar as SAFs, como é dito aqui no Brasil.

Torcida do Leixões Sport Club, de Portugal, protesta contra possível venda ao Flamengo Foto: @pedrovieira_25 via X

PUBLICIDADE Outras expressões usadas pela torcida portuguesa até faziam rima. “Zero independência, menos identidade, mais promiscuidade... Não à multipropriedade!”, estampava a bandeira. “Num satélite estão a transformar o clube que a tua família te ensinou a amar”, dizia outra faixa. “Em entrevista ao Charla Podcast, o presidente do Flamengo Rodolfo Landim comentou sobre o possível investimento na equipe europeia. Existe, sim, estamos em negociações com o Leixões. Estamos em processo avançado. A gente está avançando, se for mais adiante nós levaremos para a aprovação do Conselho Deliberativo”, afirma o gestor.

O Leixões atua na segunda divisão de Portugal e na última temporada terminou na 14ª posição na tabela, seis pontos na frente do primeiro clube rebaixado na liga.