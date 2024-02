Torcidas entram em conflito e jogo em Portugal é adiado por falta de segurança; veja imagens

O início dos problemas ocorreu fora das quatro linhas, quando torcedores rivais entraram em confronto na área externa ao estádio. Infelizmente, o policiamento presente não foi suficiente para conter o foco das confusões, resultando em um ambiente hostil que se refletiu dentro de campo mesmo antes da bola rolar.

A partida, que já havia sido atrasada devido aos incidentes, foi finalmente suspensa e não tem data definida para acontecer. As autoridades policiais, responsáveis pela segurança do evento, tomaram a decisão em conjunto com a organização, informando que não havia condições adequadas para sustentar o duelo em meio à escalada da violência.