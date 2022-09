Umbro lança camisa do Avaí inspirada na Argentina e divide opiniões; confira a coleção completa

Em ano de Copa do Mundo, as patrocinadoras esportivas lançam uniformes para seus clube inspirados em seleções que disputam a competição: em 2014, Santos, Corinthians e Palmeiras tiveram camisas com a cor amarela da seleção brasileira. Para 2022, a Umbro lançou kits especiais para os clubes do País, com homenagens à Inglaterra, Holanda e Nigéria, entre outras nações, mas um uniforme em especial chamou a atenção do público: o do Avaí, inspirado na Argentina.

Com forte rivalidade com o Brasil, a camisa resgata a forte conexão que Santa Catarina e Florianópolis têm com o país latino-americano. Entretanto, essa mistura não agradou todos os torcedores. Nas redes sociais, alguns reclamaram de essa homenagem ter acontecido justamente em um “ano de Copa do Mundo”.

Entretanto, essa não é a primeira vez que a Umbro lança uma camisa especial para seus clubes brasileiros. Em 2018, o próprio Avaí já havia recebido um kit alternativo produzido pela marca. Na ocasião, fazia referência à França - que foi campeã naquele ano.

Camisa do Avaí, com inspiração na Argentina, dividiu opiniões na internet.

“Ao andar pelas ruas de Florianópolis ou pelas praias do litoral catarinense, não é difícil escutar o espanhol sendo falado. Muito pelo contrário. Devido à proximidade geográfica, assim como à beleza e à hospitalidade, Santa Catarina é o destino preferido dos nossos vizinhos argentinos, com praias como a de Canasvieira sendo um verdadeiro reduto ‘hermano’ no qual a língua oficial deveria ser o portunhol”, afirma a Umbro a respeito do lançamento da camisa do Avaí.

“Com tamanha proximidade e integração, uma mistura cultural única foi criada na região. As cuias de mate estão sempre presentes na paisagem, assim como o azul e o branco, vestidos com muito orgulho tanto pelos argentinos como pelos avaianos. Ambos estão envolvidos por um amor imenso aos seus mantos”, completa.

Outros uniformes da coleção da Umbro

A coleção intitulada da Umbro, intitulada “Nations 2022″, traz o lema “mistura que dá jogo”. Além do Avaí, Chapecoense, Fluminense, Grêmio, Santos e Sport receberam camisas especiais da marca. “Somos o abraço a povos, cores e culturas. Uma mistura que uniu a ginga nigeriana, a personalidade argentina, a tática holandesa, a entrega italiana e o espírito uruguaio e transformou o esporte bretão em algo totalmente novo”, diz a nota lançada pela Umbro nesta quarta-feira.

A Chape, também de Santa Catarina, traz a mistura e as raízes de uma outra colônia importante no estado: a italiana. Com tons em grená, a camisa resgatas as cores do Torino, tradicional clube da Itália. “Somos o abraço a povos, cores e culturas. Uma mistura que uniu a ginga nigeriana, a personalidade argentina, a tática holandesa, a entrega italiana e o espírito uruguaio e transformou o esporte bretão em algo totalmente novo”, afirma a marca.

Além do Avaí, Chapecoense, Fluminense, Grêmio, Santos e Sport tiveram camisas especiais lançadas nesta quarta-feira.

No aniversário de 120 anos do Fluminense, a Umbro lança mais uma camisa que lembra das origens do clube. Com referências, país fundador do futebol e que foi fundamental para o nascimento da equipe no Rio. “Oscar Cox, filho de um vice-cônsul inglês, foi um dos grandes responsáveis pela popularização do futebol entre os brasileiros. Em um período da história no qual o remo movia os clubes, surgiu o Fluminense Football Club, em 21 de julho de 1902. Foi também no Rio de Janeiro que a maior parte dos imigrantes ingleses desembarcaram para viver uma nova vida, trazendo ideias, costumes e ajudando no desenvolvimento industrial do país”.

Assim como em 2018, o Grêmio volta a ter um uniforme inspirado no Uruguai, país que faz fronteira com o Rio Grande do Sul, e reforça a “garra dos gaúchos”. “Culturas que se misturam dentro e fora de campo, com raízes históricas entrelaçadas entre si e que mantêm sua força até hoje. Na galeria de ídolos do clube, ainda aparece em destaque um grande uruguaio, Hugo De León, zagueiro que representa como poucos o que é ser gremista”.

Com o uniforme do Sport, a Umbro oferece uma aula de história, ao relembrar o período de ocupação holandesa no nordeste brasileiro. “Sob a administração de Maurício de Nassau, a região passou por um grande desenvolvimento, sendo uma das cidades mais modernas do Brasil naquele período. Em ambos os lados, o Leão aparece como símbolo de força, valentia e bravura”.

Umbro lançou uniformes com inspiração em países que disputaram a Copa do Mundo.

Por fim, a camisa do Santos relembra o episódio em que o clube “parou”, com Pelé, uma guerra no continente africano, em 1969. Em amistoso contra a seleção do Centro-Oeste da Nigéria - nação homenageada pela Umbro -, a equipe venceu a partida, que foi realizada na cidade de Benin, em um estádio completamente lotado. “Ninguém queria saber de guerrear quando era possível prestigiar o Rei do Futebol e o melhor time de futebol do mundo com os próprios olhos. Na nova camisa do Santos, este momento histórico é celebrado, assim como a forte ligação entre o Brasil e os povos africanos que, provenientes de diferentes regiões, hoje fazem parte de uma só população, a brasileira”, completa a nota.