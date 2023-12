Union Saint-Gilloise x Liverpool: onde assistir, horário e escalação das equipes

Garantido nas oitavas de final da Europa League, o Liverpool viaja para a Bélgica apenas para cumprir tabela contra o Union Saint-Gilloise, líder do Campeonato Belga nesta temporada até aqui. Na competição, no entanto, os donos da casa ainda jogam pela classificação ao mata-mata. Na terceira colocação, precisa vencer os ingleses e torcer para um tropeço do Toulouse contra o LASK. A partida acontece nesta quinta-feira, dia 14, a partir das 14h45 (horário de Brasília), no Lotto Park.

Assim como o Union Saint-Gilloise, o Liverpool lidera o seu campeonato doméstico. Depois de não conseguir se classificar para a Champions League em 2022/2023, o time de Jurgen Klopp soma 37 pontos na Premier League, um a mais do que o vice-líder Arsenal. Na Europa League, soma 12 pontos e já tem a liderança do Grupo E garantida.

Union Saint-Gilloise e Liverpool se enfrentam pela Europa League. Foto: Arte/Estadão

UNION SAINT-GILLOISE X LIVERPOOL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA EUROPA LEAGUE

DATA : 14/12/2023 (quinta-feira).

: 14/12/2023 (quinta-feira). HORÁRIO : 14h45 (horário de Brasília).

: 14h45 (horário de Brasília). LOCAL: Lotto Park.

ONDE ASSISTIR UNION SAINT-GILLOISE X LIVERPOOL AO VIVO

ESPN;

Star+.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO UNION SAINT-GILLOISE

UNION SAINT-GILLOISE: Moris; Machida, Burgess e Sykes; Castro-Montes, Puertas, Vanhoutte, Amani e Terho; Amoura e Nilsson. Técnico: Alexander Blessin.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO LIVERPOOL

LIVERPOOL: Kelleher; Joe Gomez, Konaté, Quansah e Tsimikas; Gravenberch, Endo e Elliott; Luis Díaz, Gakpo e Salah. Técnico: Jurgen Klopp

ÚLTIMOS RESULTADOS DE UNION SAINT-GILLOISE E LIVERPOOL