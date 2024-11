Análise | Vaquinha da Arena do Corinthians é uma vergonha para o clube

As sucessivas administrações do Corinthians responsáveis pelos mais de R$ 2 bilhões de dívida do clube atualmente - sendo R$ 700 milhões só do estádio - deveria se envergonhar e ver isso como uma página negativa na sua história. Por incompetência deles o clube chegou nessa situação.

E aí cabe à torcida livrar a cara dessas pessoas? O torcedor, claro, está no seu direito. São fanáticos e fazem tudo que estiver a seu alcance para ajudar a situação do Corinthians. Novamente, digno de aplausos. Não é fácil, seja a quantia que for, doar esse dinheiro para o torcedor, independente de renda e classe social.