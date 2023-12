Veja maiores micos e lances mais engraçados do futebol brasileiro em 2023

O futebol brasileiro proporcionou aos torcedores uma mistura de emoções em 2023, incluindo disputas acirradas pelo título do Brasileirão e viradas que entraram para a história, mas também não deixou de apresentar suas doses de descontração. Ao longo da temporada, jogadores protagonizaram uma série de micos e situações hilárias, transformando as partidas em verdadeiros espetáculos de entretenimento.

De pênaltis desperdiçados a goleadas elásticas, confira a seguir os melhores micos e momentos engraçados que marcaram o cenário futebolístico do País neste ano.

Soteldo, do Santos, protagonizou um dos momentos mais inusitados do futebol brasileiro em 2023. Foto: Raul Baretta/Santos FC

Pênalti perdido por Deyverson

Não é novidade assistir a Deyverson, do Cuiabá, protagonizar cenas inusitadas em campo, e um deles ocorreu na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, pela 16ª rodada do Brasileirão. Antes de cobrar o primeiro pênalti da partida, o atacante saiu correndo, ultrapassou a linha da bola para dar a volta e finalmente finalizar. O problema foi que a estratégia não deu certo, e a bola atingiu a trave do gol defendido pelo goleiro Rafael.

Provocação de Soteldo

Em jogo tenso na Vila Belmiro, o Santos venceu o Vasco por 4 a 1 em confronto direto contra o Z-4. Destaque para a provocação de Soteldo aos cariocas, quando pisou com dois pés na bola e recebeu um tranco de Sebastián Ferreira, desencadeando uma briga generalizada com expulsões de jogadores de ambos os times.

No desfecho do campeonato, porém, o Santos foi rebaixado para Série B, e os vascaínos fizeram questão de retribuir a “zuação” do atacante venezuelano. Vegetti e Rossi imitaram a firula depois do triunfo sobre o RB Bragantino, que garantiu a permanência do clube de São Januário na primeira divisão.

Goleada do Internacional sobre o Santos

A campanha do rebaixamento santista também foi marcada pela humilhação histórica sofrida diante do Internacional, no Beira-Rio. Em confronto direto contra a degola do campeonato nacional, O Santos amargou a maior goleada da competição, sofrendo 7 a 1 em Porto Alegre. Além de enfrentar a maior goleada da história do confronto, o time da Vila Belmiro se tornou alvo de memes nas redes sociais, já que os rivais não perdoaram o vexame.

Pipocada do Botafogo

O Botafogo dominou a primeira etapa contra o Palmeiras no Estádio Olímpico Nilton Santos, abrindo uma vantagem de 3 a 0. Contudo, os palmeirenses, liderados por Endrick, conseguiram uma virada impressionante no segundo tempo, vencendo por 4 a 3. Apesar do destaque para a atuação promissora do futuro atacante do Real Madrid, o lance mais comentado pelos internautas foi a piscada do volante alvinegro Marlon Freitas ao “cavar” uma falta.

A partida ainda estava empatada em 3 a 3, mas o alviverde virou em seguida. Líder naquela rodada, o Botafogo caiu de rendimento e encerrou o Campeonato Brasileirão apenas na quinta posição.

Gol do City no primeiro minuto

O Manchester City deixou o Fluminense para trás e conquistou o inédito título do Mundial de Clubes de 2023. Mesmo sem Haaland e De Bruyne, a equipe de Pep Guardiola não precisou de muito tempo para acabar com as esperanças da torcida tricolor, abrindo a contagem logo aos 40 segundos da final, com gol de Julián Álvarez. A partir daí, os ingleses dominaram com tranquilidade, fechando o placar em 4 a 0.