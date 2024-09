Veja os memes da eliminação do São Paulo na Libertadores

Não teve mística do MorumBis ou retrospecto histórico capaz de salvar o São Paulo da eliminação para o Botafogo na Libertadores. A queda nos pênaltis, com direito a heróis perdendo suas cobranças e gol inacreditável desperdiçado embaixo da trave, o tricolor paulista agora se vê apenas com o Brasileirão e terá que aturar os rivais com uma boa zoação na internet.

E ao que tudo indica, a noite dos são-paulinos terminou com uma “saideira” cabisbaixa no bar. Principalmente pelas expectativas criadas no começo do ano. Nem Cicinho, ex-lateral e ídolo tricolor, escapou da lembrança dos rivais, que trataram de recuperar o jogador cravando o título são-paulino da Libertadores.

Lucas, do São Paulo, lamenta pênalti perdido em partida contra o Botafogo, válida pelas quartas de final da Libertadores Foto: Nelson Almeida/NELSON ALMEIDA

O gosto amargo da queda se intensifica ainda mais quando os corintianos têm muitos motivos para comemorar, já que um dia antes viram o time seguir vivo na Sul-Americana. E até os palmeirenses, que já estavam eliminados há algumas semanas, arranjaram motivo para rir e achar graça da queda do rival. Até porque o personagem Deyverson, ou carinhosamente chamado de "Deyvin" pela torcida do Palmeiras, balançou a rede duas vezes e foi herói em Belo Horizonte na classificação do Atlético-MG.

Resta aos torcedores do São Paulo um protesto contra a má fase e as eliminações em sequência. Mas para o protesto ser levado a sério, os tricolores não podem cantar a cantiga “Atirei o Pau no Gato”, como brincou mais um dos memes na noite desta quarta-feira. Confira abaixo os melhores.