Villarreal x Barcelona na La Liga: onde assistir ao vivo e escalações

Já o Barcelona, líder isolado com 15 pontos e 100% de aproveitamento até aqui, chega para o confronto com uma campanha impecável no torneio, mas teve um revés no meio de semana ao perder para o Monaco pela Liga dos Campeões. Além disso, o técnico Hansi Flick enfrenta um problema sério de desfalques: a equipe terá oito ausências, sendo sete por lesão e Ferran Torres suspenso, o que pode complicar a busca por mais uma vitória.

Com todos os quatro primeiros colocados ainda invictos, o duelo ganha ainda mais importância. O Villarreal quer se consolidar entre os melhores, enquanto o Barcelona precisa superar as dificuldades para manter sua campanha perfeita. A expectativa é de um jogo intenso e disputado no estádio El Madrigal.