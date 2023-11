Vini Jr. é o jogador mais rápido do Campeonato Espanhol; veja ranking completo

Referência no Real Madrid e seleção brasileira, Vinícius Júnior continua sendo um dos atletas mais promissores do futebol espanhol. Camisa 7 no clube merengue, o atacante se destaca, além de atributos físicos e técnicos, por sua velocidade em campo. De acordo com o jornal espanhol Marca, ele é o atleta mais rápido da LaLiga, o Campeonato Espanhol, à frente de nomes conhecidos, como Iñaki Williams e o brasileiro Savinho, destaque do Girona.

Segundo a publicação, que destacou os 20 atletas mais rápidos da competição, Vini Jr. pode atingir uma velocidade máxima de 36 km/h. O atacante é, ao lado de Rodrygo e Bellingham, os principais nomes do Real Madrid nesta temporada, que ocupa a vice-liderança no Campeonato Espanhol, atrás apenas do Girona.

Vini Jr. é o jogador mais veloz do Campeonato Espanhol nesta temporada. Foto: Isabel Infantes/Reuters

“É um pássaro? É um avião? Não, eles são os jogadores de futebol mais rápidos da Primeira Divisão. Na LaLiga existem vários jogadores cuja velocidade máxima ultrapassa os 35 km/h, um número espetacular que os ajuda a deixar os seus rivais para trás”, diz a publicação do jornal Marca. Savinho, o único brasileiro, além de Vini Jr., que desponta no ranking, alcança uma velocidade máxima de 35 km/h.

Outros importantes nomes na lista são o espanhol Iago Aspas, do Celta de Vigo, com 34,6 km/h, e Alejandro Balde, lateral-esquerdo e único jogador do Barcelona, com velocidade máxima de 34,5 km/h. No EA FC 24, principal simulador de futebol disponível no mercado, Vini Jr. também é o jogador mais rápido, dentre os atletas do Campeonato Espanhol. Ele é seguido por Iñaki Williams, do Athletic Bilbao.

O Girona lidera o Campeonato Espanhol, com 34 pontos. Com dois a menos aparece o Real Madrid, vice-campeão na última temporada. Na terceira colocação, com 30 pontos, surge o Barcelona, atual campeão e que tenta defender seu título.

Confira os 10 jogadores mais rápidos do Campeonato Espanhol

