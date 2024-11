Vini Jr ficou fora do top 10 de jornalistas de três países na votação da Bola de Ouro; veja quais

A lista completa da votação da Bola de Ouro, divulgada nesta sexta-feira, teve três jornalistas que não colocaram Vinícius Júnior sequer no top 10 de suas escolhas para melhor jogador do mundo: Juha Kanernva, da Finlândia, Bruno Porzio, de El Salvador, e Sheefeni Nikodemus, da Namíbia.

Conforme determinado regulamento da premiação, um jornalista de cada um do 100 primeiros países do ranking da Fifa lista dez nomes em ordem de preferência, e os jogadores recebem pontuações de acordo com a posição em que aparecem em cada lista.

Vinícius Júnior foi o segundo colocado na disputa pela Bola de Ouro. Foto: Manu Fernandez/AP

Vencedor do prêmio, o meio-campista espanhol Rodri ficou fora de mais listas do que Vini Jr. Abdullah Ashoor, do Bahrein, Carlos Enrique Rivera, da Bolívia, Paché Andrade, da Colômbia, Dafrallah Mouadhen, dos Emirados Árabes, e Campo Estrada , do Panamá, foram os jurados que não incluíram o grande vencedor ao formularem os respectivos top 10.

Pesou para a vitória de Rodri o fato de ter ficado em primeiro lugar na lista de 49 jornalistas, enquanto Vini foi top 1 para 35 dos participantes da votação. Fora os dois, Bellingham (cinco vezes), Carvajal (quatro), Kroos (duas) Haaland (uma), Lookman (uma), Lautaro Martínez (uma) e Mbappé (uma) também receberam votos na primeira colocação.

PUBLICIDADE Cada voto de melhor jogador do mundo dado pelos jornalistas valia15 pontos, e o segundo lugar das listas valia 12 pontos. Do terceiro ao décimo lugar, eram distribuídos 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1, respectivamente.

Ao fim da contagem, o espanhol teve uma vantagem de apenas 41 pontos sobre o brasileiro, que ficou na segunda posição. O atacante do Real Madrid não foi à premiação como forma de protesto do clube espanhol pelo resultado.