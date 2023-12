West Ham x Freiburg: onde assistir, horário e escalação das equipes

Classificados para o mata-mata da Europa League, West Ham e Freiburg duelam nesta quinta-feira, 14, pela liderança do Grupo A da competição, que garante uma vaga direta às oitavas de final para quem vencer o confronto decisivo pela última rodada. A partida acontece no Estádio Olímpico de Londres, a partir das 17h (horário de Brasília), e tem transmissão do Star+.

Em nono na Premier League e atual campeão da Conference League, o West Ham tenta repetir seu bom momento na Europa que teve na última temporada. O mesmo vale para o Freiburg, que brigou, durante a maior parte da Bundesliga, por uma das vagas à Champions League.

West Ham e Freiburg se enfrentam pela Europa League. Foto: Arte/ Estadão

WEST HAM X FREIBURG: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA EUROPA LEAGUE

DATA: 14/12/2023 (quinta-feira).

HORÁRIO: 14h45 (horário de Brasília).

LOCAL: Estádio Olímpico de Londres.

ONDE ASSISTIR WEST HAM X FREIBURG AO VIVO

Star+.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO WEST HAM

WEST HAM: Fabianski; Coufal, Zouma, Aguerd e Palmieri; Edson Álvarez e Ward-Prowse; Kudus, Soucek e Lucas Paquetá; Bowen. Técnico: David Moyes.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FREIBURG