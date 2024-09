Wolverhampton x Liverpool no campeonato inglês: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Em suas primeiras rodadas, o Campeonato Inglês coloca frente à frente times que brigam pela liderança e que lutam para conquistar qualquer pontuação para sair da zona de rebaixamento. É o caso da partida entre Liverpool e Wolverhampton, que acontece neste sábado, às 13h30 (horário de Brasília).

Lanterna do campeonato, o Wolverhampton está em uma situação completamente negativa: nos cinco jogos disputados, o time não conseguiu vencer até então. Em sua conta estão quatro derrotas e somente um empate, responsável pelo único ponto que impede o clube de ficar zerado. Na Copa da Liga Inglesa, perdeu a última partida, contra o Brighton.

Wolverhampton x Liverpool Foto: Arte/Estadão

Quase no extremo oposto da lista, o Liverpool é o segundo colocado do torneio neste início de temporada. Nos mesmos cinco jogos, venceu quatro e perdeu apenas um. Com 12 pontos, figura atrás apenas do Manchester City que, com um empate a mais e uma derrota a menos, acumula um ponto a mais somente. Participando de outros dois torneios, venceu suas últimas partidas: 3 a 1 sobre o Milan na Champions League e 5 a 1 sobre o West Ham na Copa da Liga Inglesa.

WOLVERHAMPTON X LIVERPOOL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO INGLÊS

Data: 28/09/2024

28/09/2024 Horário: 13h30 (horário de Brasília)

13h30 (horário de Brasília) Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING)

ONDE ASSISTIR WOLVERHAMPTON X LIVERPOOL AO VIVO

Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO WOLVERHAMPTON

WOLVERHAMPTON: Johnstone; Semedo, Santiago Bueno, Dawson e Ait Nouri; André, Bellegarde, João Gomes, Lemina e Matheus Cunha; Strand Larsen. Técnico: Gary O’Neil.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO LIVERPOOL

LIVERPOOL: Alisson (Kelleher); Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch, MacAllister e Szoboszlai; Luis Díaz, Salah e Darwin Nuñez. Técnico: Arne Slot.

