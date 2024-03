Zagueiro do Al-Hilal sai em defesa de Neymar: ‘Muito profissional’

O zagueiro Kalidou Koulibaly, companheiro de Neymar no Al-Hilal, rasgou elogios ao brasileiro, que está afastado dos gramados desde outubro devido a uma lesão. Na vitória sobre o Al-Riyadh na última sexta-feira, pelo Campeonato Saudita, o camisa 10 assistiu ao jogo nas tribunas e de lá saudou os jogadores da equipe.

PUBLICIDADE “Ele (Neymar) é incrível, eu o chamo de mágico. Ele faz tudo parecer fácil: quando você o vê driblar, você se pergunta se é muito ruim ou se ele é simplesmente bom demais”, revelou em entrevista ao jornal espanhol AS. Koulibaly ainda rebateu as críticas sobre o comportamento do atacante fora de campo. “As pessoas dizem que ele gosta de festa, mas eu posso dizer que conheci um cara atencioso, educado e muito profissional”, contou o zagueiro. “Foi uma pena a sua lesão. Contra o Al-Ittihad, ele me parabenizou e quis minha camisa como lembrança.”

Neymar e Koulibaly companheiros no Al-Hilal, time saudita treinado por Jorge Jesus. Foto: Atta Kenare / AFP

Neymar se lesionou enquanto representava a seleção brasileira contra o Uruguai, em outubro, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, e segue em recuperação. Por isso, disputou apenas cinco jogos e marcou um gol pelo Al-Hilal, além de duas assistências, desde a sua chegada ao clube árabe em agosto do ano passado.

No retorno aos treinamentos, seu aparente sobrepeso chamou a atenção de internautas, que ironizaram e chegaram a compará-lo com o cantor Rodriguinho, ex-participante do BBB 24. A previsão é que o brasileiro, o sexto atleta mais bem pago do mundo, volte a fazer uma partida oficial somente na próxima temporada, a partir de agosto.

Sob o comando do técnico Jorge Jesus, o Al-Hilal é o líder isolado do Campeonato Saudita e já soma 27 vitórias consecutivas em todas as competições, igualando o recorde mundial do The New Saints, do País de Gales.