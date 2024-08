Olimpíadas 2024: Isaquias e Jacky ‘sobram’ e garantem presença na semifinal da canoagem

O Brasil segue vivo na disputa por uma medalha na canoagem de velocidade nas Olimpíadas de Paris. Na manhã desta terça-feira, 6, Isaquias Queiroz e Jacky Godmann se classificaram para as semifinais do C2 500m.

Mais cedo, Isaquias Queiroz e Jacky Godmann deixaram escapar nos últimos 50 metros a vaga direta na semifinal. Os brasileiros perderam força e ficaram apenas 21 milésimos atrás dos italianos Gabriele Casadei e Carlo Tacchini.

Jacky Godmann e Isaquias Queiroz estão classificados para a semifinal Foto: Bertrand Guay/AFP

Nas quartas de final foi diferente. Isaquias Queiroz e Jacky Godmann reagiram na segunda metade da prova e terminaram na 1ª colocação, com 1:38.78. Os romenos Ilie Sprincean e Oleg Nuta e os italianos Loic Leonard e Adrien Bart foram os outros classificados.

Vamos sair um pouco mais lento e guardar a energia para o final. Foi uma boa prova. A gente quer passar direto para a semifinal, mas quando não acontece é bom para poder pegar um pouco mais de ritmo", disse Isaquias Queiroz. "No começo seguramos bastante, nos 200 finais soltamos mais. Fizemos uma saída mais lenta, no meio viemos trabalhando. É tudo questão de técnica. Não tem como você sair moendo e no final não aguentar. Na Eliminatória a gente saiu mais rápido e no final sentimos um pouco mais. Eu cansei, não tenho vergonha de falar isso. Nós somos atletas e também cansamos", completou.

A disputa por medalha no C2 500m será na quinta-feira, 8. As semifinais estão programadas para as 6h20 (horário de Brasília) e a final acontece às 8h20 (horário de Brasília).

Dono de quatro medalhas olímpicas, Isaquias Queiroz precisa pegar o pódio no C2 500m se quiser igualar ao recorde de Rebeca Andrade, que chegou a seis medalhas com o ouro no solo na última segunda-feira, 5. O canoísta também vai disputar o C1 1000m, no individual.