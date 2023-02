Mahomes e Hurts chegam ao Super Bowl como líderes dos melhores ataques da NFL neste ano

Parte dos olhos do mundo estarão voltados para Phoenix, no Arizona, na noite deste domingo para acompanhar o Super Bowl LVII, entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, às 20h30. Além de definir um novo campeão da NFL, o confronto marca um novo cenário do futebol nos Estados Unidos. Nas últimas cinco edições do Super Bowl, ninguém esteve mais presente em campo do que Tom Brady. O quarterback de New England Patriots e Tampa Bay Buccaneers se aposentou recentemente e marcou uma era na NFL. Após mais de 20 anos na liga e sete títulos, a ausência Brady deixa o caminho aberto para novas estrelas do futebol americano.

A decisão evidencia algo que já havia sendo antecipado há, ao menos, seis anos, quando Patrick Mahomes foi escolhido pelo Kansas City Chiefs na décima escolha geral do draft de 2017: a geração vitoriosa de quarterbacks das últimas décadas, com Ben Roethlisberger, Drew Brees, Peyton e Eli Manning, além de Bradu, chegou a seu fim. No atual cenário da NFL, as escolhas recentes do draft dominam a liga.

Leia também Elon Musk manda recado ao seus desenvolvedores: Twitter não pode cair durante o Super Bowl 2023

Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles se enfrentam neste domingo, a partir das 20h30, pelo Super Bowl LVII. Foto: Peter Casey/Getty Images via AFP

Patrick Mahomes e Jalen Hurts, líderes de suas franquias, compõe a dupla mais jovem a se enfrentar em um Super Bowl. Somados, os jogadores têm 51 anos - média de 25,5 anos. Tendência já observada nas semifinais dos playoffs desta temporada - o Divisional Round -, quando a média de idade dos quarterbacks titulares foi a menor na história da NFL. Dak Prescott, de 29, era o mais velho deles, mas foi eliminado nas semifinais de Conferência pelo San Francisco 49ers. Além disso, todos foram selecionados após o draft de 2016.

Tanto Mahomes quanto Hurts concorreram ao prêmio de MVP da temporada regular - que não contabiliza o desempenho dos jogadores nos playoffs. Mahomes foi eleito nesta quinta-feira, com 48 dos 50 votos possíveis, e se tornou o jogador mais jovem a conquistar o prêmio pela segunda vez - a primeira havia sido na temporada de 2018, quando passou para 50 touchdowns.

O novo Philadelphia Eagles com Hurts

O Philadelphia Eagles chega para a final da NFL pela primeira vez desde a temporada de 2017, quando a equipe venceu o New England Patriots e conquistou seu primeiro título da história. Da equipe que esteve no Super Bowl há cinco anos atrás, pouco se repete. Se na temporada de 2017 a equipe teve Carson Wentz e Nick Foles como quarterbacks e Alshon Jeffrey e Zack Ertz como grandes alvos, o time de 2022 tem como marca registrada a pouca idade e a intensidade durante todos os quatro períodos de partida.

Continua após a publicidade

Jalen Hurts, de 24 anos, é o quarterback do time e DeVonta Smith, também de 24 anos, é o principal alvo de uma equipe que atuou durante toda a temporada em um ritmo que quase não teve dificuldades para enfrentar nenhuma equipe durante a temporada de 2022.

Caso Jalen Hurts leve o Philadelphia a seu segundo título na história da NFL, ele se tornará o segundo quarterback mais jovem a ser campeão. Atualmente, esse título ainda pertence ao ex-quarterback do Pittsburgh Steelers, Ben Roethlisberger, que levou sua equipe à vitória aos 23 anos.

Jalen Hurts se reconstruiu nas últimas duas temporadas sob o comando de Nick Sirianni. Foto: Matt York/AP

Hurts cresceu nas últimas duas temporadas sob o comando de Nick Sirianni. Selecionado na segunda rodada do draft de 2020, inicialmente como reserva de Carson Wentz, assumiu a titularidade na reta final da temporada 2020/2021, de onde nunca mais saiu. Após duas aparições consecutivas na pós-temporada, disputa o primeiro Super Bowl de sua carreira neste domingo.

“Não acho que (Jalen Hurts) tenha nada a provar na NFL”, afirmou Jeffrey Lurie, dono e CEO dos Eagles nesta segunda-feira, na noite de abertura da semana do Super Bowl. “Ele é um quarterback do calibre de MVP, um líder incrível para a equipe dentro e fora do campo. Ele tem 24 anos, é incrivelmente maduro e, o mais importante, motivado a ser ainda melhor. O que estamos vendo hoje, acho que é apenas o começo para ele.”

Chiefs liderados por Mahomes

Mahomes, por sua vez, já é uma realidade na NFL. Desde que assumiu sua titularidade sob o comando do técnico Andy Reid nos Chiefs, chegou ao menos na final de Conferência. São cinco aparições consecutivas da franquia do Missouri na pós-temporada, com todas as decisões disputadas no Arrowhead Stadium, sua casa - algo inédito na história da liga. Ao chegar a seu terceiro seu Super Bowl neste ano, ele iguala uma marca de Tom Brady e se torna o segundo quarterback da história a disputar três finais em seus seis primeiros anos na NFL.

Continua após a publicidade

Focando suas ações em seu quarterback e permitindo que ele decida, o Kansas City Chiefs se colocou entre as melhores equipes da NFL nos últimos anos. Em 2022, superou adversidades em seu corpo de recebedores - enfraquecido pelas perdas de Tyreek Hill e Sammy Watkins nos últimos anos - e teve um de seus melhores desempenhos na carreira. Na temporada regular, passou para 37 touchdowns e 4.729 jardas. Os números em campo justificam seu salário: em 2020, fechou um acordo com Kansas City, válido por 10 anos, no valor de US$ 450 milhões (cerca de R$ 2,3 bilhões).

Mahomes assinou contrato de 10 anos com o Chiefs em 2020. Foto: Ross D. Franklin/AP

Nesta temporada, ele pode quebrar mais uma marca em sua carreira. Desde 1999, o jogador eleito MVP da temporada regular não é campeão da NFL - Kurt Warner, quarterback do St. Louis Rams, foi o último a realizar o feito. Peyton Manning, Aaron Rodgers, Tom Brady e o próprio Mahomes tiveram a oportunidade neste século, mas ficaram pelo caminho. Para isso, uma das questões é a lesão no tornozelo que o quarterback sofreu na semifinal da AFC diante dos Jaguars. A tendência é que o jogador não esteja 100% recuperado para o Super Bowl.

Representatividade negra

Além da transição de gerações, o Super Bowl tem outro aspecto histórico. Pela primeira vez desde que a NFL passou a ser decidida em uma final entre Conferências, em 1967, os dois quarterbacks titulares dos finalistas são negros. Mahomes e Hurts foram os destaques da temporada.

Historicamente, a posição de quarterback é dominada por jogadores brancos. Um estudo conduzido pela Universidade de Pittsburgh apontou que, em 2019, 70% dos jogadores eram negros ou tinham descendência africana, enquanto 80% dos quarterbacks da NFL eram brancos. Em outra análise, conduzida pelo Instituto de Diversidade e Ética no Esporte da Universidade da Flórida Central, apenas 25% dos jogadores na Liga se consideravam brancos.

Melhores ataques da NFL

Continua após a publicidade

Em 2022, durante a temporada regular e os playoffs, Chiefs e Eagles tiveram os melhores ataques da NFL. Kansas City anotou 59 touchdowns, enquanto Philadelphia ficou logo atrás, com 57. Ambos tiveram as melhores de suas Conferências - AFC e NFC, respectivamente - e eram tidos como favoritos para disputarem o Super Bowl.

Além de Mahomes e Hurts, Chiefs e Eagles são abastecidos por importantes nomes no ataque. Apesar da perda de Tyreek Hill, Kansas City conseguiu repor sua ausência ao ampliar seu corpo de recebedores: além de Mecole Hardman, a franquia foi à free agency para trazer JuJu Smith-Schuster e Marquez Valdes-Scantling. Contra o Cincinnati Bengals, na final de Conferência, Mahomes passou para 10 alvos diferentes durante a partida - maior número nos playoffs. A linha ofensiva de Kansas City também merece destaque, como uma das que mais oferece tempo para o quarterback dentro do pocket.

Travis Kelce é o principal alvo de Patrick Mahomes no ataque dos Chiefs. Foto: Ross D. Franklin/AP

Em Philadelphia, o destaque do ataque é o conjunto, que tem o melhor jogo corrido da liga, reforçado pela melhor linha ofensiva da liga - liderada pelo center Jason Kelce. Dos 57 touchdowns, Hurts passou para apenas 25 ao longo do ano. Miles Sanders, running back, anotou foi duas vezes à endzone na final de Conferência contra os 49ers - Hurts e Boston Scott marcaram os outros touchdowns, todos correndo com a bola.

DeVonta Smith, wide receiver de Philadelphia, é outro refúgio para o ataque aéreo da franquia. Vencedor do Heisman - prêmio dado ao jogador mais prolífico da temporada do futebol americano universitário -, foi escolhido pelos Eagles na 10ª escolha geral do draft de 2021. Desde então, é um dos principais alvos de Hurts - recebeu 102 passes nesta temporada.

Kelce e Andy Reid Bowl

O encontro de Chiefs e Eagles é simbólico por dois aspectos. Com Travis e Jason Kelce, jogadores de Kansas City e Philadelphia, o Super Bowl LVII será o primeiro a ter um duelo de irmãos. A NFL utilizou os jogadores para promover a divulgação da partida ao longo da semana e ambos comentaram sobre em seu podcast New Heights.

Continua após a publicidade

Travis e Jason Kelce são os primeiros irmãos a se enfrentarem em um Super Bowl na história. Foto: Ed Zurga/AP

“Eu sinto que me perguntaram isso a minha carreira toda ‘como seria se você jogasse contra o seu irmão no Super Bowl?’ E o tempo todo eu sempre pensei que esse era o objetivo. Agora alguém vai ter que mandar o irmão para casa”, afirmou Travis Kelce nesta última semana. Nascidos em Ohio e escolhidos por franquias de Conferências opostas, eles se enfrentaram em poucas oportunidades ao longo de suas carreiras - franquias da NFC e AFC se enfrentam, em média, uma vez a cada quatro anos. O último encontro foi em 2021, com vitória dos Chiefs por 42 a 30.

Além dos jogadores, Andy Reid é uma peça central deste confronto. O treinador iniciou sua carreira em Philadelphia, onde permaneceu entre 1999 e 2012, e levou a franquia a cinco finais de Conferência e um Super Bowl. Em Kansas City desde 2013, também chegou a cinco finais da AFC, além de três Super Bowls. Na temporada 2019/2020, conquistou seu primeiro título da liga.