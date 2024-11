Mike Tyson revela problema de saúde após derrota para Jake Paul: ‘Quase morri’

Apesar de ter sido derrotado pelo Jake Paul, 31 anos mais novo, na noite de ontem em Arlington, Estados Unidos, Mike Tyson diz se sentir campeão. O ex-lutador revelou em suas redes sociais que passou por um grande desafio contra a sua saúde e precisou lutar pela própria vida.

Mike Tyson voltou ao ringue aos 58 anos, diante de 81 mil pessoas, enfrentando Jake Paul, um jovem pugilista 31 anos mais novo que o seis vezes campeão mundial. O combate durou oito rounds, e Jake Paul saiu vencedor por pontos, segundo os jurados: 80-72, 79-73 e 79-73. O lutador revelou em sua conta no X detalhes sobre a sua situação de saúde antes da luta. " Quase morri em junho. Recebi 8 transfusões de sangue. Perdi metade do meu sangue e 11,3kg no hospital e tive que lutar para ficar saudável a fim de lutar, então eu venci."

A luta entre Mike Tyson e Jake Paul terminou com a vitória do Youtuber 31 anos mais novo Foto: Julio Cortez/AP

Ainda no post, Tyson diz se sentir orgulhoso ao ver seus filhos presenciarem a sua superação para voltar ao ringue. " Meus filhos me vendo ficar cara a cara e completar 8 rounds com um lutador talentoso com a metade da minha idade, em um estádio lotado é uma experiência que nenhum homem tem o direito de pedir”.





Jake Paul, o vencedor do combate, soma 11 vitórias e uma derrota nos ringues. O Youtuber faturou cerca de 40 milhões de dólares pelo triunfo diante de Mike Tyson. Em suas redes sociais, o jovem lutador prestou reverência ao seu oponente:

Jake Paul escreveu em sua publicação, " Quebrador de recordes, te amo Mike”.