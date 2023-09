Mortes de cavalos de corrida em Saratoga renovam velhas preocupações e promovem reformas

THE NEW YORK TIMES - Tornou-se um cenário muito comum: um puro-sangue sofre uma lesão horrível diante de uma arquibancada lotada e de uma audiência nacional de televisão e tem de ser sacrificado por injeção na pista. No último sábado, no Hipódromo de Saratoga, um potro invicto chamado New York Thunder estava a poucos passos de vencer uma corrida de US$ 500 mil, mais de R$ 2,4 milhões, quando tropeçou e derrubou seu piloto. O jóquei, Tyler Gaffalione, levantou-se. O New York Thunder teve de ser sacrificado depois de quebrar seu osso frontal esquerdo.

Foi a 12ª fatalidade de cavalo – a oitava durante a corrida – no encontro de verão de Saratoga. Combinadas com a morte de uma dúzia de cavalos na primavera passada em Churchill Downs, incluindo dois no dia do Kentucky Derby, as fatalidades trouxeram um escrutínio renovado das corridas de cavalos e novamente deixaram proprietários, treinadores e executivos de pistas lutando para tranquilizar o público de que as corridas são seguras para seus atletas humanos e equinos.

Após as mortes, os responsáveis pelas corridas de Nova York prometeram gastar milhões de dólares em tomografias para animais, tomografia computadorizada e equipar cavalos com sensores na esperança de diagnosticar lesões pré-existentes antes que se tornem fatais. Uma superfície de corrida sintética, que os dados de lesões em equinos mostram ser significativamente mais segura do que pistas de terra e grama, está sendo instalada para corridas de inverno em Belmont Park e está sendo considerada tanto para Aqueduct quanto para Saratoga.

“Podemos lutar por zero fatalidades e parte disso são imagens agressivas, superfícies sintéticas e rastreamento de sensores”, disse David O’Rourke, diretor executivo e presidente da Associação New York Racing. A entidade está em processo de aquisição do equipamento de diagnóstico e espera tê-lo em funcionamento em breve. Além disso, o diretor da Autoridade de Integridade e Segurança nas Corridas de Cavalos, que supervisiona a segurança das corridas em todo os EUA, disse que a autoridade implementará em breve uma regra que prolongará o tempo que os cavalos devem esperar para correr depois de receberem uma injeção de esteroide. Os esteroides podem mascarar a dor e fazer com que os cavalos corram com força, mesmo quando estão machucados.

Aumento no número de mortes de animais em corridas de cavalo faz com que o futuro do esporte seja colocado em risco Foto: Cindy Schultz for/The New York Times

Nos últimos anos, as mortes de cavalos de corrida aprofundaram a sensação de crise numa indústria cuja popularidade está a diminuir à medida que os fãs das corridas se voltam para outros esportes e formas de jogo. Em 2019, trinta cavalos morreram no Parque Santa Anita, na Califórnia, num período de seis meses, criando manchetes nacionais e atraindo a inspeção de legisladores estaduais e ativistas dos direitos dos animais. Em resposta, os reguladores estatais e os responsáveis pelas corridas reforçaram as regras relativas à utilização de chicotes, medicamentos para cavalos, educação para treinadores e jóqueis, segurança nas pistas e políticas de recuperação para animais feridos.

Número de mortes diminuiu em Nova York

As reformas pareciam ser eficazes. No ano passado, doze cavalos morreram em Santa Anita. As mortes de puro-sangue em toda a Califórnia caíram 54% de 2019 a 2022. O Doutor Scott Palmer, diretor médico equino de Nova York, disse que o número de mortes também diminuiu na cidade. Nacionalmente, desde 2009, o Jockey Club mantém um banco de dados para rastrear avarias fatais nas pistas americanas e analisar como elas podem ser evitadas. Naquele primeiro ano, os puros-sangues tiveram ferimentos fatais a uma taxa de dois em cada 1.000 corridas. A taxa de lesões fatais diminuiu todos os anos nos últimos quatro anos. Em 2022, a taxa era de 1,25 mortes a cada 1.000 provas.

Mas os colapsos de alto perfil nas grandes corridas ocorreram quando os fãs casuais estão sintonizados e, em última análise, desligados. Embora doze cavalos tenham morrido em Saratoga nos dois anos anteriores, a maioria das mortes ocorreu durante o horário de treinamento. Este ano, oito cavalos morreram durante corridas. “O Kentucky Derby ajudou nisso”, disse Palmer, referindo-se às mortes repetidas e altamente divulgadas em Churchill Downs em maio. O padrão continuou no Preakness Stakes em Baltimore, onde Havnameltdown quebrou em uma corrida que antecedeu a segunda etapa da Tríplice Coroa. “Tem sido horrível”, disse Palmer.

New York Thunder, o cavalo que quebrou na frente da multidão de Saratoga, era brilhantemente rápido, mas sujeito a lesões, de acordo com seus registros veterinários obtidos pelo The New York Times. O treinador do cavalo, Jorge Delgado, não quis comentar sobre o manejo do potro, o terceiro de seus cavalos a morrer desde 27 de julho. O proprietário do potro, baseado em Londres, Kia Joorabchian, não foi encontrado para comentar.

Histórico médico do cavalo

Depois de vencer suas duas primeiras corridas no ano passado aos 2 anos de idade, primeiro em superfície sintética e depois em grama, o New York Thunder teve um início lento em sua temporada de 3 anos. Ele passou duas semanas na primavera na lista de veterinários do Kentucky, descrito como “coxo”, de acordo com os registros veterinários, o que o tornou inelegível para competir. Os cavalos são colocados na lista do veterinário quando são considerados insalubres pelos veterinários reguladores ou quando são submetidos a certos procedimentos que exigem tempo ou exame extra.

Ele voltou a correr em 30 de abril no Woodbine Racetrack, em Toronto, vencendo facilmente uma corrida em superfície sintética. Em junho, Delgado entrou no New York Thunder. Mas o cavalo foi arranhado por veterinários estaduais na manhã da corrida porque estava ferido, de acordo com os registros do veterinário. Nenhuma outra informação foi dada nos autos.

Em 14 de julho, o New York Thunder voltou à lista do veterinário por duas semanas depois de receber uma injeção na articulação, dizem os registros. A injeção foi permitida de acordo com regras estabelecidas pela autoridade nacional de corridas de cavalos, criada pelo Congresso 2020 para supervisionar o esporte. É comum que os treinadores injetem esteroides em cavalos para combater a inflamação e reduzir a dor. Em 28 de julho, o potro saiu da lista do veterinário e venceu o Amsterdam Stakes na terra, em Saratoga, por atraentes sete distâncias e meia.

A troca do terremo por grama sintética pode auxiliar na diminuição do número de fatalidades dos animais Foto: Dom Napolitano/NYRA via AP

Correr com injeção

Correr com um cavalo duas semanas depois de ele ter recebido a injeção é permitido pelas regras, mas é controverso no esporte. Antes de a autoridade nacional de corridas assumir o controle antidoping e de medicamentos em 22 de maio, a Califórnia tinha uma regra que proibia injeções de esteroides nos animais dentro de 30 dias após uma corrida. Antes de a regra entrar em vigor, o estado teve 83 falhas médicas em 20 meses. Depois, foram 24 nos 19 meses seguintes.

Greg Ferraro, presidente do Conselho de Corridas de Cavalos da Califórnia, disse que o uso de medicamentos muito perto de uma corrida limita a capacidade dos veterinários reguladores de identificar condições pré-existentes que podem evoluir para lesões catastróficas. “Quatorze dias é um retrocesso”, disse Ferraro, ex-veterinário de corrida. “Se você coloca algum atleta em um treinamento significativo, a saúde da articulação se desintegra, você não pode desacelerar, mas pode acelerar colocando corticosteroide no animal. Você injeta para correr. Essa cultura precisa ser eliminada.”

A cultura ainda existia quando o New York Thunder estava competindo neste verão. Em 12 de agosto, duas semanas antes das Estacas Memorial H. Em Saratoga, ele recebeu novamente uma injeção na articulação.

No dia do Jerkens Memorial, o potro saltou para fora do portão e liderou cada passo da corrida de sete estádios. Ele deslizava como uma charrete de pântano, cinco distâncias à frente, enquanto a linha de chegada se aproximava. Havia mais de 48.000 pessoas na pista de corrida para a 154ª corrida do Travers Stakes, ou “Midsummer Derby”, mais tarde naquele dia. Um rugido a todo vapor impulsionou o New York Thunder na reta final. E então o potro pareceu desmoronar, caindo no chão e jogando Gaffalione. Suspiros e gemidos se transformaram em silêncio. A ambulância a cavalo chegou; uma tela foi levantada. Rostos cobertos de lágrimas se dirigiam em massa para as saídas.

Parecia uma repetição cruel da cena de três semanas antes, em outro grande dia com audiência nacional, quando uma potranca chamada Maple Leaf Mel quebrou fatalmente a poucos metros da linha de chegada. Lisa Lazarus, a chefe executiva da autoridade nacional, reconheceu que a regra em vigor e o processo para determinar a solidez de um cavalo falharam no New York Thunder.

“Há duas maneiras de olhar para um cavalo – no papel e através de seus registros veterinários e performances anteriores e pessoalmente no dia da corrida”, disse Lazarus. “O veterinário regulador só pode agir de acordo com o que vê no dia e no momento.”

Nos últimos dias do encontro de Saratoga, que termina na segunda-feira, um veterinário da equipe de Lazarus examina os registros dos cavalos inscritos em todas as corridas. Lazarus antecipa que a autoridade, juntamente com as associações estaduais de corridas, criará um painel de revisão para determinar diariamente a aptidão dos cavalos inscritos para correr naquele dia, muito parecido com o modelo que a Califórnia emprega.

Lazarus disse que a autoridade adotaria a regra da Califórnia de proibir injeções de esteroides nos animais 30 dias após a corrida. Mudanças nas pistas também provavelmente ajudarão. Os cavalos quebram 0,41 vezes a cada 1.000 partidas em sintéticos, em comparação com 0,99 vezes na grama e 1,44 vezes na terra, de acordo com o banco de dados do Jockey Club.

Mark Casse, treinador do Hall da Fama nos Estados Unidos e Canadá, disse que treinou ou correu com cavalos pelo menos 150 mil vezes na pista sintética de Woodbine na última década. Ele disse que as pistas sintéticas são mais consistentes e têm mais elasticidade, especialmente em condições climáticas adversas.

Divergência na forma de se avaliar os cavalos antes das corridas é um dos debates que acontece após o aumento das fatalidades nos eventos Foto: Chelsea Durand/NYRA via AP

“Tem sido mais seguro ano após ano”, disse Casse. “O que acontece na terra é que a forma preferida de vencer é treinar para ganhar velocidade e chegar à frente. Levar sujeira na cara desencoraja os cavalos. No sintético não é tão rápido quanto possível, é mais tático. A velocidade em terra batida mata.”

Santa Anita e Del Mar, na Califórnia, e Keeneland, em Kentucky, fizeram experiências com pistas sintéticas há mais de uma década. As taxas de avaria caíram significativamente, mas as reclamações de treinadores e criadores dispararam. Os treinadores disseram que viram mais tecidos moles e lesões nas costas. Os criadores temiam que cavalos que tivessem um bom desempenho com produtos sintéticos não transferissem essa qualidade para a terra, diminuindo o valor de seus garanhões. “Nós, como indústria, não gostamos de mudar”, disse Casse. “Mas se continuarmos apegados à tradição, estaremos fora do mercado.”

Com a quantidade de inspeção sobre as corridas de cavalos, no entanto, Casse acredita que o desporto está numa encruzilhada e sem mudanças irá à falência. “Temos de ser melhores”, disse Casse. “Não tenho certeza se estou tão orgulhoso de ser treinador de cavalos como costumava ter.”