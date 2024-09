Neto detona Fagner após derrota do Corinthians para o São Paulo: ‘A culpa é sua’

O Corinthians foi superado pelo São Paulo por 3 a 1 neste domingo, 29, em clássico disputado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Com o revés, o time corintiano segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O lateral-direito Fagner foi expulso ainda no primeiro tempo do jogo. O atleta corintiano tomou cartão amarelo aos 27 minutos, após falta em Lucas Moura. Já aos 49 minutos, Fagner deu um pisão em Calleri na área, cometeu pênalti e foi expulso pelo árbitro. Na cobrança da penalidade, Lucas Moura abriu o placar.

Neto criticou Fagner, do Corinthians, pela expulsão contra o São Paulo Foto: undefined / undefined

PUBLICIDADE O ex-jogador e apresentador Neto detonou a atitude de Fagner no clássico deste domingo. Neto colocou a culpa da derrota corintiana no jogo no lateral-direito. “O Corinthians perdeu de 3 a 1. A culpa é sua, Fagner, você foi irresponsável de nem ir na bola. Você foi no tornozelo do Calleri. Você que fez o Corinthians perder hoje, não foi o árbitro, não. Você, Fagner, fez o Corinthians perder o jogo hoje”, bradou Neto no programa “Apito Final”, da TV Bandeirantes.

No segundo tempo, o zagueiro André Ramalho, do Corinthians, também foi expulso de campo, após dar uma cotovelada em Luciano.

Arboleda fez o segundo gol do São Paulo no jogo. O Corinthians chegou a descontar com Yuri Alberto, mas André Silva definiu o triunfo são-paulino.

O Corinthians está na décima sétima posição do Brasileirão, com 28 pontos. O São Paulo chegou ao quarto lugar, com 47 pontos.