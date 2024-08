Olimpíadas 2024: Ana Marcela vê trio despontar na frente e fica fora do pódio na maratona aquática

Ana Marcela Cunha ficou fora do pódio na maratona aquática dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Campeã olímpica em Tóquio-2020, a brasileira era uma das esperanças de medalha para a prova disputada no rio Sena, mas viu o trio de frente despontar na frente e ficou na quarta posição. A outra representante brasileira, Viviane Jungblut, foi 11ª. A prova é uma das que mais gerava apreensão por causa da qualidade das águas do Sena.

PUBLICIDADE Apesar de a organização da Olimpíada garantir que o nado aconteceria apenas quando o rio atende critérios de qualidade, a cor da água chamou atenção durante a prova. O rio passou por um processo de limpeza para os Jogos de Paris, ao custo de quase 1,4 bilhão de euros (cerca de R$ 8,7 bilhões). Na véspera da prova, a velocidade das águas foi medida de 3,2 a 4,8 km/h, o que significa um grande esforço para avançar contra a corrente. Isso foi visto durante a prova, obrigando as atletas a preferirem a margem do rio nos momentos em que nadavam no contra-fluxo do rio. Além disso, o sol também irradiava contra as nadadoras.

Ana Marcela buscava o bicampeonato, após o título olímpico em Tóquio-2020. Foto: Vadim Ghirda/AP

A primeira volta foi fechada com liderança da australiana Moesha Johnson. Neste momento, Ana Marcela estava a 18 segundos da líder. Viviane passou na décima posição, com 28 segundos de desvantagem para a ponta.

Rapidamente a disputa passou a ser puxada pela holandesa Sharon van Rouwendaal, ouro no Rio-2016 e prata em Tóquio-2020. Ela travou um duelo com a Moesha, que retomou a frente próximo dos 5km da competição. Neste momento, Ana Marcela era a quarta, a 3s5 da posição que a colocaria no pódio e 9s5 do ouro.

A brasileira precisava de um sprint para encostar no trio de frente, que ainda tinha a italiana Ginevra Taddeucci. Ela abriu a última volta a pouco mais de 30 segundos do bronze.

Ana Marcela parabenizou a campeão Sharon Van Rouwendaal após a prova. Foto: David Goldman/AP

A última parcial mostrou uma aproximação de Ana Marcela, enquanto a nadadora italiana distanciou-se da dupla de frente. Mas não foi o suficiente, e a brasileira terminou na quarta posição, com tempo de 2h04m15s. Viviane Jungblut fechou em 11ª, com tempo de 2h06m15s.

A disputa pelo ouro ficou entre Moesha e van Rouwendaal. A holandesa assumiu a ponta próximo do fim e até foi ameaçada pela australiana, mas conseguiu o bicampeonato.

Em Tóquio, ela chegou ao posto de primeira atleta a conquistar duas medalhas na prova. Agora, passa a ser a primeira a chegar três vezes ao pódio. Moesha Johnson ficou com a prata. Ginevra Taddeuchi completou o pódio.

A prova de águas abertas masculina será na sexta-feira, 9, a partir das 2h30 (horário de Brasília). O Brasil tem Guilherme Costa, o Cachorrão, como representante.

Ciclo difícil, quase desistência e felicidade em representar o Brasil

Ana Marcela encarou um ciclo difícil depois do ouro em Tóquio. No final de 2022, ela foi submetida a uma cirurgia no ombro e ficou fora de competições por cerca de cinco meses. Depois, não conseguiu confirmar a vaga em Paris no Mundial de 2023, em Fukuoka. A confirmação veio no Mundial de Doha, em fevereiro deste ano.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Neste período, a nadadora baiana também mudou de rotina. Ela se mudou para a Itália, onde continuou os treinamentos junto ao técnico Fabrizio Antonelli. Os últimos meses foram dedicados à prova de hoje, inclusive abdicando de participar de etapas do Circuito Mundial de maratona aquática. “O 4º lugar é pior que o 5º. É um abismo entre uma medalha novamente e ser por pouco”, disse Ana Marcela, com a voz embargada depois da competição, à TV Globo. “Um ano atrás, eu falei para minha família e minha psicóloga que eu queria parar de nadar. Quase deixei de ir para a seletiva olímpica. Foi um ano difícil, mas acho que, a cada treino e prova, eu me superei muito”, refletiu. “Eu sabia que eu tava em 4ª, não queria deixar ninguém passar. Mas saio feliz, porque em um ano eu me reencontrei no esporte. Tenho que estar feliz. São poucos que estão aqui representando o Brasil. Meu choro é porque não sei se vou ter outra oportunidade”, completou.

Treinos adiados e casos de infecção serão lembranças das Olimpíadas de Paris

Na véspera da prova de águas abertas, foi feito um treino de reconhecimento do Sena. Houve delegações, inclusive a brasileira, que preferiram não participar. Isso se repetiu também com atletas dos Estados Unidos, que acompanharam o percurso fora do rio.

“Queríamos apenas mitigar ao máximo o risco”, disse Ivan Puskovitch, único atleta do país na prova masculina. “Mesmo que o rio esteja navegável e a água com níveis seguros, ainda existe algum grau de risco. E nem é preciso dizer que o risco aqui é um pouco mais significativo do que na maioria dos locais onde acontecem eventos em águas abertas”. Também foi o caso de Katie Grimes, que disputou a prova feminina nesta quinta-feira e foi 15ª.